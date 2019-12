Immobilien AG kauft 50.000 Quadratmeter auf der Mark

Wenden. Eine Immobilien AG von der Düsseldorfer Kö hat 50.000 Quadratmeter der ehemaligen Fläche der Firma Otto auf der Mark in Gerlingen gekauft.

Die im Jahr 2014 gegründete INTERRA Immobilien AG ist eine privat geführte Investment- und Beratungsplattform. Jetzt hat das noch junge Unternehmen an der Düsseldorfer Königsallee einen Coup in der Gemeinde Wenden gelandet. INTERRA hat 50.000 Quadratmeter Fläche im Gewerbegebiet „Auf der Mark“ in Gerlingen gekauft. Dabei handelt es sich um einen Teil des früheren Geländes der Firma Otto. Die Hallen und Büroräume sind aktuell von vier Firmen angemietet, unter anderem der ESE GmbH, die sich mit Abfall- und Wertstoff-Lagerung beschäftigt.