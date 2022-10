In Fretter gibt es die heilige Mutter Maria jetzt aus Lego

Fretter. Ein besonderes Projekt zur Geschichte der heiligen Mutter Maria ist ab Sonntag in der Pfarrkirche in Fretter ausgestellt. Das steckt dahinter.

Die biblische Geschichte der heiligen Mutter Maria mal ganz anders: Wer ab Sonntag einen Blick in die Pfarrkirche St. Matthias Fretter wirft, wird dort wahrhaftig etwas fürs Auge bekommen. „Mit Maria unterwegs“ lautet der Titel einer ganz besonderen Ausstellung im Lego-Format, die bis Freitag, 28. Oktober, in Fretter aufgebaut ist. Die Eröffnung wird mit einem Familiengottesdienst verbunden, der am Sonntag um 10.30 beginnt. Präsentiert wird die Ausstellung durch den Pastoralverbund Bigge-Lenne-Fretter-Tal.

Deren Gemeindereferentin Stephanie Wolf Seara erklärt zu dieser biblischen Geschichte im Mini-Format: „Maria ist eine Fürsprecherin bei Gott und wir können uns ihr anvertrauen mit unseren Sorgen im Alltag. Sie kann das nachempfinden, da sie auch in ihrem Leben Sorgen und Leid hatte. Durch ihren Lebensweg lernen wir auch das Leben von Jesus kennen.“

Innovatives Projekt

Die Marienwallfahrt Werl hat diese Lego-Ausstellung, die von Jugendlichen und Erwachsenen entwickelt wurde, als innovatives Projekt ins Leben gerufen. Gefördert wurde diese durch das Erzbistum Paderborn. Insgesamt gibt es neben „Mit Maria unterwegs“ auch noch die Ausstellungen „Ostergarten“ und die „Weihnachtsgeschichte“. Das Projekt läuft unter dem Oberbegriff „Die Welt der kleinen Steine“.

Die Lego-Ausstellung „Mit Maria unterwegs“ ist im Zeitraum vom 16. bis 28. Oktober in der Pfarrkirche St. Matthias Fretter zu sehen. Foto: Privat

Die Ausstellung lässt die Geschichte für die Besucher lebendig und greifbar werden. Sie spricht Familien, Kindergartengruppen, Schulklassen, Gruppen aller Art und Interessierte an. Jede der acht Stationen aus dem Lebensweg der Gottesmutter ist mit einem QR-Code versehen, so dass man durch Scannen Marias Stimme hören oder Musik lauschen kann. Der Rundgang in der Pfarrkirche wird mit der Szene, in der Maria eine unglaubliche Botschaft erhält, beginnen. Weiter geht es mit dem Besuch Marias bei ihrer Verwandten Elisabeth, der Mutter Johannes des Täufers. Die dritte Station erzählt, wie Maria Jesus zur Welt bringt, dann folgt die Suche von Maria und Josef nach Jesus, als sie beim Passafest in Jerusalem sind.

Tausende Figuren und Steine

Auch die Hochzeit von Kana ist ein Thema in der „Welt der kleinen Steine“. Es folgt die Szene, die Maria unter dem Kreuz zeigt. Jesus war mit zwei Räubern gekreuzigt worden. Sein Kreuz trägt den Hinweis „Der König der Juden“. Die siebte Station berichtet von dem Ostermorgen, als Maria und weitere Frauen zum Grab gehen und den Leichnam von Jesus nicht mehr vorfinden. Die letzte Station zeigt Marias Pfingsterlebnis.

Tausende Figuren und Steine sind für diese acht Szenen verwandt worden. Die Jugendlichen und Erwachsenen aus dem Bereich Marienwallfahrt Werl haben nur mit Hilfe des Bibeltextes die Geschichte lebendig werden lassen. „Mit Maria unterwegs“ wurde zunächst in Werl gezeigt. Jetzt können auch weitere Gemeinden von dieser Ausstellung Gebrauch machen und sich diese ausleihen. Gemeindereferentin Stephanie Wolf Seara freut sich, dass das mit der Lego-Ausstellung gerade im Rosenkranzmonat Oktober, in dem besonders Maria gedacht wird, geklappt hat.

Die Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten für Einzelpersonen, Familien und Interessierte sind: Montag bis Freitag 15 bis 18 Uhr; Samstag 14 bis 17 Uhr und Sonntag 15 bis 17 Uhr. Führungen sind nach Anmeldung vormittags von 9 bis 12 Uhr möglich. Anmeldungen von Gruppen nimmt Gemeindereferentin Stephanie Wolf Seara per E-Mail (wolf-seara@pv-bigge-lenne-fretter-tal.de) entgegen.

Ein besonderes Highlight ist die Aktion „Lego bei Nacht“, die am kommenden Freitag von 18 bis 20 Uhr in der Pfarrkirche angeboten wird. Dann können die Kinder die Kirche (fast) im Dunkeln erkunden und sich auf Spurensuche begeben, Maria und ihr Leben durch Rätsel entdecken. Draußen wird es ein Feuer zum Stockbrotbacken geben und im Bauwagen steht Lego zum Bauen zur Verfügung. Den Kindern wird empfohlen, eine Taschenlampe mitzubringen.

