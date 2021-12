In Kirchhundem bellen 1000 Hunde: Das soll sich bald ändern

Kirchhundem. Schlechte Nachrichten für Hundehalter in Kirchhundem. Die Steuer für Waldi und Co. wird im neuen Jahr deutlich steigen.

Kirchhundem hat nicht nur die größten Waldflächen im Kreis, sondern ist auch bei der Hundedichte in der Spitzengruppe. Die rund 12.000 Einwohner halten laut Gemeindeverwaltung rund 1000 Hunde, von den nicht angemeldeten „Schwarzhunden“ ganz abgesehen. Hier will die Gemeinde nun regulierend eingreifen. Ab Januar kostet das Halten eines Hundes 66 Euro pro Jahr, zwei Hunde je 90, drei oder mehr Hunde satte 200 Euro je Hund. Zum „Luxus“ wird das Halten „gefährlicher Hunde“ (600 Euro Steuer pro Jahr). Wer mehrere als gefährlich eingestufte Hunde halten will, muss pro Tier gar 800 Euro an Hundesteuer an die Gemeinde überweisen.

+++ Lesen Sie auch: Großes Polizeiaufgebot bei Corona-Demo in Olpe +++

SPD und Grünen halten diese Steuersätze für viel zu hoch. Die SPD beantragte grundsätzlich eine reduzierte Besteuerung für Hunde, die aus dem Tierheim geholt werden, um so dem Kauf von Welpen, zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk, entgegen zu wirken. Die Grünen forderten eine Reduzierung auch bei der Haltung von gefährlichen Hunden, sofern die Halter eine Begleithundeprüfung ablegen und nachweisen können.

Die CDU lehnte beide Vorschläge ab. Es gehe darum, die Zahl der Hunde in der Gemeinde zurückzuführen. Dabei seien die Vorschläge der anderen Fraktionen nicht hilfreich und führten zu noch mehr Bürokratismus.

SPD: Erhöhung unzumutbar

Nichtsdestotrotz führt die neue Hundesteuersatzung zu „Härtefällen“. Christoph Tröster (SPD) schilderte im Gemeinderat den Fall einer Hundehalterin aus Oberhundem, die vor geraumer Zeit einen Hund aus dem Tierheim genommen habe, dessen Rasse erst später als „gefährlich“ eingestuft wurde. Diese müsse nun statt 180 Euro 600 Euro an Hundesteuer zahlen.

+++ Auch interessant: +++

Gehörte die Gemeinde bisher im kreisweiten Vergleich zu den Kommunen mit der günstigsten Hundebesteuerung, hat sie sich durch den Beschluss ins obere Mittelfeld katapultiert und liegt bei den „gefährlichen Hunden“ zusammen mit Lennestadt an der Spitze des Feldes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe