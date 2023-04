Indian Summer: Deshalb kommen Clueso und Co. gern nach Elspe

Elspe. Das Lineup für den Indian Summer steht. Mitveranstalterin Kim Ludwig erzählt, warum große Künstler so gern ins kleine Elspe kommen.

40 Prozent der Tickets für den „Indian Summer“ auf der Elsper Freilichtbühne sind schon weg. „Es ist gut angelaufen“, freuten sich am Dienstag Philipp Aßhoff, Geschäftsführer des Elspe Festivals und Mitveranstalterin Kim Ludwig bei der Präsentation des finalen Gesamtpakets.

Vom 15. bis 23. September werden zu den fünf Konzerten an zwei Wochenende rund 19.000 Besucher erwartet. Der Vorverkauf für die Konzerte von Querbeat + Majan, Ben Zucker, Clueso, Johannes Oerding und Völkerball ist bereits erfolgreich angelaufen. Für Oerding und Zucker sind alle Sitzplätze vergriffen. „Aber es gibt noch für alle Veranstaltungen Karten“, ermutigt Ludwig, die in Altenhundem aufgewachsen ist, die Musikfans, sich weiterhin Karten zu sichern. Die Musikveranstalterin bekräftigte den Plan, die Konzertreihe zusammen mit dem Elspe Festival langfristig zu etablieren. Ob dies gelingen wird und in welchem Rhythmus, „das steht und fällt alles mit dem Erfolg in diesem Jahr“, so Ludwig.

Aber die Voraussetzungen sind gut. Die Basis dafür wurde mit den ersten beiden Indian Summer-Reihen gelegt. Ludwig und Aßhoff spulten dazu noch einmal in die Pandemie-Zeit zurück. „Die Idee der Konzertreihe entstand im Januar 2020, zwei Monate vor der Pandemie. Es gab diese tolle Location, Bedarf an Kultur in der Region und sehr vertraute Geschäftsbeziehungen mit besten Voraussetzungen Synergien zu schaffen“, so Kim Ludwig.

Der echte „Opener“ aber war ein Jahr später das Modellprojekt des Landes NRW. Das eröffnete den Elspern die exklusive Chance, Live-Veranstaltungen durchzuführen, während die Live-Kulturwelt noch danieder lag. Ludwig: „Das Interesse war damals riesig, die Künstler waren unheimlich dankbar, bei uns auftreten zu können.“

So gelang es zwei Jahre in Folge Musiker wie Wincent Weiss, Johannes Oerding, Milow, Rea Garvey, Max Giesinger nach Elspe zu holen. „Wir konnten in dieser Zeit Künstler von unserer einzigartigen Location und der Qualität der Umsetzung überzeugen und nachhaltige Beziehungen aufbauen“, so Phlipp Aßhoff.

Von Beginn an sind auch Eventtechnik Südwestfalen und H&R Spezialfedern wesentlicher Bestandteil des Indian Summers, „ohne die das Konzept nicht zustande gekommen wäre“, so Philipp Aßhoff. „Als die Künstler das erste Mal hier aus dem Tourbus gestiegen sind, da haben sie noch geschmunzelt, aber das Gesamtpaket und die gute Betreuung, das hat alles super gepasst und überzeugt“, so Uli Korte, Eventtechnik Südwestfalen.

Neue Sponsoren

Nach der Pandemie hat sich vieles normalisiert, auch die Nebenkosten und die Gagen der Künstler, die wieder merklich angezogen sind. Umso erfreulicher sei es, dass das neue Lineup nicht nur bei den Fans in der Region für Begeisterung sorgt, sondern auch bei Volksbank Sauerland, der Firma Mennekes und der WDR2. Dabei geht es um Förderung der Region und der Kultur im Sauerland, Arbeitgeberattraktivität, Schaffung von Recruiting-Instrumenten und Erhöhung der Frequentierung in Gastronomie und Hotellerie. Gemeinsam möchten die Sponsoren vor allem eins: die Attraktivität des Sauerlands fördern und steigern.

Die Unternehmen haben dabei individuelle Motive, das Kulturprogramm finanziell zu fördern.

Frank Segref, Volksbank: „Wir verstehen uns als Impulsgeber. Mit kulturellen Highlights - wie dem Indian Summer- möchten wird das gesellschaftliche Leben im Sauerland unterstützen.“ Roman Roß, Personalentwickler bei Mennekes Elektrotechnik: „Wir wollen uns als attraktiver Arbeitgeber präsentieren und junge Leute ansprechen.“ Hartwig von Braake, Marketing und Verkauf bei H&3: „Ich komme aus dem Ruhrgebiet, hier im Sauerland ist manchmal nicht so viel los.“

Belebend für die Region

Der Indian Summer sei belebend für die Region. Das wolle sein Unternehmen in guter Nachbarschaft - das H&R-Federnwerk in Trockenbrück ist nur ein paar hundert Meter entfernt - gerne unterstützen. Ohne Unterstützung von außen sei eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen. Die Sponsoringmodelle sind vielfältig. Firmen können zum Beispiel ein Einzelkonzert präsentieren oder Sponsoring auf Social-Media-Kanälen buchen.

.Die WESTFALENPOST verlost 3 x 2 exklusive Tickets für das Konzert von Clueso beim Indian Summer Festival am Sonntag, 17. September. Das Gewinnspiel finden Sie auf unserer Homepage unter www.wp.de/clueso

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe