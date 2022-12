Biggesee Open Air Olpe mit Jeremias. Die Fans gingen so richtig ab

Festival „Indian Summer“ in Elspe - Teenie-Schwarm hat zugesagt

Elspe. Nach dem riesigen Erfolg: „Indian Summer“ kehrt 2023 auf die Freilichtbühne in Elspe zurück. Neben Ben Zucker kommt jetzt ein Teenie-Schwarm.

Luftsprünge vor Begeisterung dürften viele Teenies machen, denn die Indie-Pop-Band „Jeremias“ ist beim nächsten Indian-Summer-Festival in Elspe am Sonntag, 24. September 2023 dabei. Auf dem Tourplan 2023 der in Hannover gegründeten Band um Frontsänger Jeremias Heimbach stehen Metropolen wie Berlin, Köln, München oder Wien. Und dann wäre da jetzt noch Lennestadt im Kreis Olpe.

Jeremias haben gute Erinnerungen an den Kreis Olpe, traten sie in diesem Jahr beim Biggesee-Open-Air im Sommer vor rund 10.000 Fans am Sondener Kopf, gemeinsam mit Cro und Motrip auf.

„Wir freuen uns sehr darüber mit Jeremias die junge Zielgruppe anzusprechen und sind stolz darauf, in den Tourzyklus der Newcomer-Band gerutscht zu sein,“ berichtet Kim Ludwig, die zuständig ist für das Künstler-Booking. Sie möchte gemeinsam mit dem Elspe-Festival und der Veranstaltungsreihe Indian-Summer vor allem neue und moderne Musik ins Sauerland - nach Lennestadt, ihre Heimatstadt bringen.

Mit von der Partie ist an diesem Festivaltag auch Majan, der im März 2019 erstmals aufhorchen ließ, als er gemeinsam mit Cro die Single „1975“ veröffentlichte. Bereits im Sommer 2021 bewiesen er und Jeremias, dass sie musikalisch harmonieren und veröffentlichten gemeinsam mit Provinz den Song „Liebe zu dritt“ - eine unbeschwerte Hymne auf die Liebe, den Sommer und ausgelassene Partys.

Die Band Jeremias ist beim Indian Summer 2023 in Elspe am Sonntag, 24. September mit dabei. Foto: Lucio Vignolo

Genau dieses Versprechen geben sie nun auch ihren Fans in Elspe. „Wir freuen uns, dass wir nach dem erfolgreichen Vorverkaufsstart von Ben Zucker ein weiteres Konzert auf der Freilichtbühne verkünden dürfen und mit Jeremias und Majan gleich zwei aufstrebende Künstler für unsere Region gewinnen konnten “, so Philipp Aßhoff, Geschäftsführer des Elspe Festivals.

Seit drei Jahren bewegen Jeremias die Grundfesten der jungen deutschen Pop-Landschaft, als sie ihre Debüt-EP „Du musst an den Frühling glauben“, produziert von Tim Tautorat, veröffentlichten. 2020 folgte mit „alma“ bereits die zweite EP. Songs wie „Grüne Augen lügen nicht“ und „schon okay“ wurden zu perfekten Abbildern der Sehnsüchte und des Lebensgefühls ihrer Generation.

Im Mai 2021 veröffentlichte die Band ihr Debütalbum „golden hour“, landete damit auf Platz 9 der offiziellen Deutschen Albumcharts und festigte endgültig ihre Position als ernstzunehmende Führungsfigur deutschen Indiepops.

Gerade veröffentlichte die Band mit „Unique“ einen neuen Track, der den nächsten Abschnitt der Bandgeschichte einläutet – und, zusammen mit anderem neuen Material, im September 2023 in den größten Venues zu sehen sein wird, die die Band bisher gespielt hat.

Majan gründete nach der Erfolgssingle „1975“ mit Rap-Star Cro sein eigenes Label und wurde nach Auftritten auf dem splash!, HYPE und Reeperbahn Festival als Newcomer von zehn jungen Radiosender der ARD mit dem New Music Award 2019 ausgezeichnet. Der Sound von Majan ist immer unangestrengt, immer anders, immer kreativ - aber nie gezwungen, künstlich oder kalkuliert. Majan ist nicht nur ein Rapper oder ein Sänger – er ist ein Künstler, ein Autodidakt, ein Storyteller.

Der deutsche Rapper Majan ist zu Gast beim Indian Summer auf dem Gelände des Elspe Festival am Sonntag, 24. September. Foto: Jakob Furis

Nachdem bereits vor zwei Wochen mit Ben Zucker (Samstag, 16. September) der erste Act der beliebten Konzertreihe „Indian Summer“ auf dem Gelände des Elspe Festival verkündet wurde, dürfen Festival Fans gespannt darauf sein, welche Topacts folgen werden. Denn im Festival-Kalender sind bereits zwei weitere Veranstaltungen eingeplant. Hier laufen derzeit die finalen Gespräche. Kim Ludwig hat im Gespräch aber bereits soviel verraten, dass es weitere bekannte Künstler sein werden. Um weitere Zielgruppen anzusprechen, konzentriere man sich in die Richtung Pop und Rock.

Die Besucherkapazität für die Veranstaltungen rund um das Indian-Summer Festival 2023 wird erstmals bei 3800 Zuschauern liegen. Dafür wird die Bestuhlung ausgebaut. 600 Sitzplätze sollen im hinteren Bereich des überdachten Geländes integriert werden und 3200 Stehplätze. Tickets für Jeremias und Majan gibt es ab sofort unter www.elspe.de und unter www.ticketmaster.de.

