„Indian Summer“ in Elspe: Nur wenige Zuschauer bei Milow

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Rund dreihundertfünfzig Besucher konnten am Donnerstag in Elspe ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters „Milow" vor der Kulisse der Freilichtbühne des Elspe-Festivals genießen.

Elspe. Zum Auftakt der Konzertreihe „Indian Summer“ beim Elspe Festival spielte der belgische Singer-Songwriter Milow – leider vor wenigen Besuchern.

Nach einer wahren Durststrecke für alle Freunde von Live-Musik fand am Donnerstag endlich wieder eine Veranstaltung statt. Auf der Freilichtbühne des Elspe-Festivals konnten rund dreihundertfünfzig Besucher vor einer traumhaften Kulisse ein Konzert des belgischen Singer-Songwriters Milow genießen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Freigegeben war die Location für eintausend Gäste, aber die Vorsicht der Leute ließ sich deutlich spüren. „Es ist wirklich schade, dass nur so wenige Gäste gekommen sind. Wenn man bedenkt, dass man normalerweise für ein Konzert von Milow in den großen Stadien um die hundert Euro bezahlt, hatten wir bei einem Kartenpreis von 45 Euro mit mehr Besuchern gerechnet“, sagte Philipp Aßhoff, Geschäftsführer des Elspe-Festivals. „Bei einem so hochklassigen Künstler hatten wir doch mehr erwartet. Aber wir freuen uns natürlich, dass Milow sich bereit erklärt hat, auch vor kleinem Publikum zu spielen.“ Das ist nicht selbstverständlich, denn anderenorts haben Künstler in der letzten Zeit Auftritte abgesagt, wenn nicht genügend Karten verkauft waren.

Zehn Besucher pro Bank

Unter dem Zelt der Freilichtbühne hatten die Besucher dann jedoch fast das Gefühl eines Wohnzimmerkonzertes. Das Hygienekonzept war für die geplanten Zuschauer nochmals verfeinert worden. Pro Bank konnten zehn Leute sitzen bei einem Reihenabstand von 1,67 Metern. Auf dem Weg zu den Sitzplätzen bestand Maskenpflicht. „Die Gäste sind wirklich sehr diszipliniert, so dass es keinerlei Probleme bei der Umsetzung der Vorgaben gegeben hat“, erklärt Aßhoff.

Auch Dirk Joachimsmeier, Eventtechnik Südwestfalen, freute sich, endlich wieder eine Bühne aufbauen zu dürfen. Für die Veranstaltungen der Reihe „Indian Summer“ in Elspe ist er für Bühne und Technik verantwortlich.

Sänger Milow bedauerte, dass es leider keinen Konfettiregen und Luftballons für das Publikum gab und auch die Pyrotechnik nicht zum Einsatz kommen durfte. Trotzdem waren alle vom Konzert des Stars begeistert, der mit seiner sanften Stimme und seinen Songs wie „Ayo Technology“, „You don’t know“ oder auch „You and Me (in my pocket)“ seit Jahren aus dem Radio bekannt ist.

Ungewöhnliche Konzert-Situation

Während des Konzertes saßen alle Gäste auf ihren Plätzen, obwohl das Aufstehen und Tanzen am Platz eigentlich erlaubt war. Erst als Milow in ausgezeichnetem Deutsch ankündigte: „Jetzt kommen noch ein paar gute-Laune-Songs“, standen die Besucher von ihren Sitzen auf. Trotz der ungewöhnlichen Situation bei einem Konzert war die Stimmung insgesamt bestens.

Das Team des Elspe-Festivals stand mit zwei Getränketempeln, Bratwurst und Pommes zur Verfügung, was allerdings kaum genutzt wurde. Zu tief sitzt noch immer die Verunsicherung durch Corona in der Bevölkerung. „Trotz Allem sind wir glücklich, ein so tolles Programm bei unserem „Indian Summer“ anbieten zu können“, so Aßhoff, der sich mit seinem Team nach „We rock Queen“ am Freitag auf acht weitere Events freut.