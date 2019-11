Indienhilfe aus Elspe wächst und gedeiht

Seit Jahrzehnten ist ihr Projekt Indienhilfe der Mittelpunkt im Leben des Elsper Ehepaares Christa und Karl-Josef Simon. Die einstige Privatinitiative auf dem asiatischen Subkontinent wurde inzwischen in eine Stiftung umgewandelt. Was dem ungeheuren Einsatz der Simons keinesfalls schadete. Ganz im Gegenteil.

Natürlich ist auch die Indienhilfe Simon auf Spendengelder angewiesen. Um den Heerscharen von Kindern, die am Rande des Existenzminimums leben, eine Schulbildung, Essen, Kleidung zu ermöglichen. Und die zahlreichen Projekte zu realisieren, die ganz und gar im Zeichen der Hilfe zur Selbsthilfe stehen. Dabei können die Simons Rechenschaft ablegen über den zweckgebundenen Einsatz jedes einzelnen Cents der Spendengelder. Auch dank der Zusammenarbeit mit dem Orden der Daughters of Mary, die vor Ort in Indien diese Projekte leiten. Mindestens einmal pro Jahr nehmen die Elsper die Strapazen der Reise in den äußersten Südosten Indiens, in den Bundesstaat Tamil Nadu, der bis 1969 noch Madras hieß, in Kauf.

Weichen neu gestellt

Bei dem wochenlangen Aufenthalt wird das Geschaffte begutachtet, werden die Weichen für die neuen Projekte gestellt. „Wir wollen unsere Arbeit und den Einsatz der Spendengelder so transparent wie möglich gestalten“, macht Karl-Josef Simon auf den Rechenschaftsbericht der Stiftung auf der eigenen Homepage im Internet aufmerksam. Jeder Spender könne sicher sein, dass jeder Cent dort ankommt, wo er benötigt werde. Und die Aufgaben werden nicht weniger. Waisenhaus, Schulen, Kindergarten, Brunnenbau angesichts teils katastrophaler Wasserversorgung, das Anlegen von Gärten und Feldern zur Selbstversorgung der bitterarmen Bevölkerung. Christa Simon: „Nachdem unsere zwei großen Projekte in Tamil Nadu, Santosh Nagar mit ambulanter Krankenstation, Büro- und Seminargebäude und drei Rehabilitationshäusern sowie Vadanallur mit einer größeren Klinik und entsprechender Infrastruktur (Bohrbrunnen, offene Brunnen, Ummauerung) inzwischen autark arbeiten, ist auch unser drittes Großprojekt Waisenhaus in Edayankulam auf dem besten Weg zur Fertigstellung.“

Waisenhaus mit Nebengebäuden

Voraussetzung sei allerdings, dass das Waisenhaus mit Nebengebäuden und Konvent komplett ummauert wird. Auch die Regierung habe die Gefahr erkannt, wenn nur Ordensschwestern der Daughters of Mary und zwei Küchenhilfen mit einer so großen Zahl kleiner Mädchen zusammenleben. Die einzigen männlichen Bewohner sind der Hausmeister und der Assistent von Schwester Eucharistia, der die Aufgaben eines Fahrers, eines Elektrikers und vor allem eines Computerfachmanns bewältigen muss. Die nun erforderliche Mauer ist Schutz vor menschlichen und tierischen (Ziegen, Kühe) Eindringlingen.

Das Waisenhaus mit den Toiletten- und Waschanlagen ist inzwischen fertiggestellt. Karl-Josef Simon: „Wir sind mit unserer Tochter Christine nach Indien gereist zur feierlichen Einweihung. Die derzeit 30 Kinder sind eingezogen. Das Haus ist so ausgelegt, dass es bis zu 80 Kinder aufnehmen kann. Für diese Anzahl liegt auch die Genehmigung der Regierung vor. Die Toiletten und Waschräume sind einfach, aber funktional und leicht zu reinigen. Christa Simon: „Für die Küche und den Weiterbau der Ummauerung reichte das Geld nicht – die Arbeiten werden im kommenden Jahr fortgesetzt und wahrscheinlich auch beendet.“

Unterkunft und Kleidung

Die Mädchen im Waisenhaus benötigen nicht nur Essen, Unterkunft und Kleidung, sondern auch eine gute Schule. Da es in dieser entlegenen Gegend nur eine kleine Dorfschule gebe, so die Simons, die den Kindern kaum Wissen vermitteln könne, hätten die Schwestern eine größere, weiterführende Schule ausgesucht, die sehr effektiv arbeitet mit engagierten Lehrern. Christa Simon: „Wir konnten uns vor Ort überzeugen.“

Da diese Schule nur über miserabelste Sanitäranlagen verfügen, haben sich die Elsper dazu entschlossen, das Geld für eine Toilettenanlage mit zehn neuen Toiletten zur Verfügung zu stellen. Doch der Besuch dieser guten Schule bereitet ein neues Problem: Es wurde ein Bus benötigt, der die Kinder morgens zur Schule bringt und nachmittags wieder abholt. Der Priester der Gemeinde hat mit einem Kredit ein Fahrzeug gekauft und kommt mit den Rückzahlungen, der Unterhaltung für den Bus und den Lohnkosten für den Busfahrer an seine Grenzen.

Kindern eine Zukunft geben

Karl-Josef Simon: „Wir haben zugesagt, die Lohnkosten für den Busfahrer zu übernehmen.“

Fast alle Kinder des Waisenhauses haben inzwischen Paten. Christa Simon: „Wir betreuen aber noch zwei weitere Waisenhäuser – eines für Jungen, eines für Mädchen – und freuen uns deshalb, wenn sich weiterhin Menschen bereitfinden, die ein benachteiligtes Kind fördern möchten. Auch in den armen Familien gibt es viele Kinder, die zwar nicht im Waisenhaus leben, denen man aber mit einer Patenschaft eine Zukunft geben kann.“

Am kommenden ersten Adventswochenende 30. November/1. Dezember ist die Indienhilfe-Simon-Stiftung wieder auf dem Elsper Weihnachtsmarkt vertreten, wo sie auch ihren neuen Flyer vorstellen wird.