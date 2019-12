Indischer Pastor in Wenden: Schritt in eine neue Welt

Es war der Schritt in eine andere Welt. Soby Thomas ist aufgewachsen in Südindien, war sechseinhalb Jahre Priester in Tansania und kam 2017 nach Deutschland. Erst war er in Welver, seit Juni vergangenen Jahres ist der Pater im Pastoralverbund Wendener Land.

„Das ist wie Lamm und Elefant“, sagt der sympathische Seelsorger im Gespräch mit dieser Zeitung. In Tansania herrsche unglaubliche Armut: „Da gibt es keinen Strom, Wassermangel und die Straßen sind schlecht.“ Im Vergleich dazu ist das Leben des Paters im Pfarrhaus in Gerlingen schon fast luxuriös.

„Ich bin Missionar. Ich gehe dahin, wo mein Chef mich hinschickt“, erzählt der 40-Jährige. Sein Chef auf Erden ist Pater Antony Perumanoor, der Leiter des Ordens Missionary Society of St. Thomas the Apostle. „Er hat mich damals gefragt, ob ich mit 27 Mitbrüdern nach Deutschland gehe. Ich habe Ja gesagt“, berichtet der Pater. Bei dem Projekt in Welver werden Priester aus Indien für das Erzbistum Paderborn ausgebildet und für den Dienst vorbereitet. „Ich bin dort über ein Jahr geblieben. Ich habe den Führerschein gemacht, ein Krankenhaus-Praktikum und zwei Sprachkurse“, so der 40-Jährige. Nach der Vorbereitung in Welver führte der Weg für den Seelsorger aus Südindien in die südlichste Gemeinde des Kreises Olpe.

Drei Geistliche im Riesenrad

Die ersten drei Monate lebte Pater Soby Thomas im Pfarrhaus in Wenden. Dort traf er auf einen weiteren „Neuen“, Pfarrer Michael Kleineidam. „Ich habe bei Pastor Kleineidam gewohnt. Er ist im Mai 2018 gekommen und ich im Juni. Ich habe die ersten drei Monate Indisch gekocht. Er sagte: Das ist gut und schmeckt.“ Damals erlebte er auch seine Premiere bei der Wendschen Kärmetze: „Zusammen mit Pastor Kleineidam und Vikar Albert bin ich mit dem Riesenrad gefahren. Später war ich auch noch alleine im Kettenkarussell.“

Seit eineinhalb Jahren lebt der Pater in Gerlingen. Es wird das zweite Weihnachtsfest sein, das er hier feiert. „Ich arbeite gerne für die Kirche. Ich bin hier wegen meiner Berufung. Ich bin Priester“, betont Pater Soby Thomas. In seiner Heimat in Kerala habe er damals an einer anderen Priesterweihe teilgenommen: „Das hat mir sehr gut gefallen. Meine Mutter hat immer gesagt: Es ist gut, ein Priester zu werden. Das hat mich ermutigt. Nach der zehnten Klasse bin ich ins Priesterseminar gegangen.“ Im Jahr 2006 wurde er zum Priester geweiht.

Der Pater kocht Indisch

An Heiligabend wird Pater Soby Thomas, der in seiner Freizeit gerne Klavier und Orgel spielt, zunächst die Christmette in Ottfingen und anschließend in Gerlingen halten:

„Danach kommt Pastor Kleineidam zu mir. Ich werde etwas Indisches kochen. Frikadelle mit Hühnchen und vegetarischen Reis mit Lamm.“ Die Gedanken von Pater Soby Thomas werden an Heiligabend auch in seiner Heimat sein. Mit seinem Zwillingsbruder hat er bereits telefoniert. Zu seinen drei anderen Geschwistern und seiner Mutter hat er über WhatsApp und Video-Call Kontakt. Sein Vater ist vor einem Jahr gestorben.

Für die Katholiken in Indien sei es nicht leicht, sagt der 40-Jährige: „Die Regierung ist gegen uns. Sie will nur Hinduismus. Sie hat Angst, dass es ein christliches Land werden könnte.“ In seiner Heimatgemeinde in Kerala, wo die meisten Christen in Indien leben, wird Weihnachten völlig anders gefeiert als in Deutschland. „Die Christen sind dort in der Fastenzeit vor Weihnachten wie hier vor Ostern. 24 Tage vor Weihnachten gibt es kein Fleisch und keinen Fisch. Auch drei bis fünf Tage Exerzitien und die Beichte gehören dazu. An Heiligabend ist dann wieder Fleisch erlaubt. Das ist unsere Kultur der Katholiken in Indien“, erklärt Pater Soby Thomas.

Mit Jesus-Kind und Trommeln

Bei den Katholiken in Indien gebe es auch nur einen Weihnachtsfeiertag. Dann wird Christmas Karol gefeiert, so der 40-Jährige:

Kreis Olpe Priesterweihe im Jahr 2006 St. Thomas Puleikkanam ist die Heimatgemeinde von Pater Soby Thomas. Nach der Priesterweihe im Jahr 2006 hat er vier Jahre in Indien gearbeitet. Die erste Stelle trat er im Bistum Idukki an. Nach einem Jahr war er weitere drei Jahre im Orden Missionary Society of St. Thomas the Apostle tätig, unter anderem auch im Ackerbau. Anschließend ging es nach Tansania, wo er sechseinhalb Jahre als Seelsorger tätig war. Am 10. Februar 2017 kam Pater Soby Thomas nach Deutschland.

„Eine Gruppe junger Leute kommt dann mit dem Jesus-Kind, einer Figur, und Trommeln. Sie singen und tanzen und wollen das Kind zeigen. Sie gehen zu allen Häusern, egal, ob dort Christen oder Hinduisten wohnen, und klingeln. Das geht die ganze Nacht durch.“ Bleibt zum Schluss die Frage, was denn Pater Soby Thomas für einen Weihnachtswunsch hat. „Weihnachten ist unser größtes Fest. Wir erinnern an Jesu Geburt. Gott ist Mensch geworden. Er ist zu uns gekommen, um uns zu retten. Das ist eine große Freude. Wenn alle Leute Jesus als Gott akzeptieren könnten und ihn lieben, das wäre wunderbar“, betont der Seelsorger aus Indien.