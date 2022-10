Das Berufskolleg des Kreises Olpe am Standort Olpe lädt zum Infotag. Vom Eingang am Oberen Stötchen aus können sich Schüler und Eltern eingehend informieren lassen.

Bildung Infotag am Berufskolleg Olpe: So sieht das Programm aus

Olpe. Das Berufskolleg Olpe lädt am 25. Oktober zum Infotag ein. Eingeladen sind Schüler, die überlegen, wie es nach der 10. Klasse weitergehen soll.

Wenn Albert Nebeling für das Berufskolleg Olpe wirbt, dann legt er besonderen Wert auf die Durchlässigkeit des Systems. Der Studiendirektor und Abteilungsleiter der Höheren Handelsschule fasst es so zusammen: „Es gibt keine Sackgasse.“ Das ist sein Leitspruch, wenn ihn jemand nach dem Vorteil des Berufskollegs fragt. Auch via Berufskolleg könne jedes schulische Ziel erreicht werden, „das ist wie beim Bergwandern, für manche ist der steile Weg zum Gipfel nicht der richtige, wir bieten viele Alternativen“.

Größte Schule im Kreis Olpe mit 2700 Schülern

2700 Schülerinnen und Schüler werden derzeit an der größten Schule im Kreis Olpe unterrichtet, 145 Lehrkräfte sind an den drei Standorten Olpe, Attendorn und Altenhundem tätig. „Die Schule besteht aus zwei Zweigen“, erklärt er: Da ist einmal das Berufskolleg als Schulort in Ergänzung zur betrieblichen Ausbildung. Hier kommen rund 2000 Schülerinnen und Schüler in Teilzeit, entweder tageweise oder in Wochenblöcken, und erhalten den theoretischen Teil ihrer Lehre, während der praktische Anteil in Handwerks- und Industriebetrieben, im Handel oder im Büro vermittelt wird. Für rund 700 Schülerinnen und Schüler ist das Berufskolleg Vollzeitschule. Sie besuchen beispielsweise die Höhere Handelsschule, eine Fach- oder Fachoberschule. Dazu kommen fünf Klassen mit Flüchtlingen, die im Berufskolleg des Kreises Olpe vorwiegend die deutsche Sprache erlernen, allein zwei davon mit Ukrainerinnen und Ukrainern besetzt.

+++ Lesen Sie auch: Attendorn: Darum schließt das „Cattlemen’s“ jetzt schon wieder +++

Nebeling gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er die Vorteile des Systems Berufskolleg aufzählt: „Hier gibt es so viele Möglichkeiten, dass praktisch jeder seinen Weg finden kann.“ Und hier kommt er zu einem echten Problem, denn das Angebot des Berufskollegs des Kreises Olpe ist so vielfältig, dass es unübersichtlich wird. Noch besser: „Es muss erklärt werden.“ Und um das zu tun, lädt die Schule am Dienstag, 25. Oktober, zu einem großen Informationstag ein. Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler, die an einer Haupt-, Real-, Sekundar- oder Gesamtschule im Kreis oder auch in umliegenden Kreisen die zehnte Klasse absolvieren und überlegen, wie es für sie weitergeht.

Von 13 bis 16 Uhr steht der Standort Olpe allen Interessenten offen. Der Eingang am Oberen Stötchen führt direkt zu einem Informationsstand. Dort erwarten mehrere Lehrkräfte die Gäste, erklären ihnen die verschiedenen Angebote und den Weg dorthin. Lotsen stehen bereit, um gegebenenfalls zum jeweiligen Angebot zu führen. Die verschiedenen Bildungsangebote werden in Vorträgen und Beratungsgesprächen vorgestellt, und immer besteht Gelegenheit, Fragen zu stellen, auch unter vier Augen. Im Halbstundentakt werden die Vorträge wiederholt, sodass Schülerinnen und Schüler sich mehrere Angebote ansehen können.

+++ Lesen Sie auch: Olpe verzichtet auf die große Weihnachtsbeleuchtung +++

In einem Computerraum kann an dort installierten Rechnern in einem Kurz- und einem ausführlichen Test der Bundesagentur für Arbeit ausprobiert werden, welcher Beruf zu welchen Interessen passt. Auch ist das Berufsorientierungsbüro geöffnet, zwei Fachleute der Agentur für Arbeit stehen für Informationen bereit. Schulführungen werden angeboten. Und wer eine Pause braucht, kann das Angebot des Bistros testen, das abgerundet wird durch Spezialitäten, die Schüler mit Migrationshintergrund in ihrer Heimat kennengelernt haben und eigens für den Infotag zubereiten.

Der Informationstag ist so terminiert, dass interessierte Schülerinnen und Schüler direkt nach dem Unterricht an ihrer derzeitigen Schule ins Berufskolleg kommen können. Eltern sind willkommen, sie können, wenn sie per Auto anreisen, auf dem kolleg-eigenen Parkplatz an der Ponywiese oder dem der Kreissporthalle parken. Und am Ende des Infotags können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Quiz absolvieren, bei dem es viele Preise zu gewinnen gibt.

Infos vorab gibt es auf der Homepage www.berufskolleg-olpe.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe