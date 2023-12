InfoTastic in Attendorn: Schoko-Weihnachtsbaum zum Mitnehmen

Attendorn Die Attendorner InfoTastic Academy veranstaltete eine Weihnachtswerkstatt – dabei entstanden die verrücktesten Geschenkideen für Weihnachten.

Jedes Jahr öffnet die InfoTastic Academy in der Adventszeit an einem Samstag ihre Türen zur großen Weihnachtswerkstatt. Am 9. Dezember war es wieder so weit. Wie immer hieß es: Technik zum Anfassen. Das Besondere: Bei der Weihnachtswerkstatt geht es darum, Weihnachtsdekoration oder Weihnachtsgeschenke herzustellen. 14 InfoTastic-Betreuer standen während der Werkstatt von 9 bis 18 Uhr zur Verfügung. Sie hatten sich alle etwas einfallen lassen und zeigten den staunenden Besuchern, die dann selbst Hand anlegen mussten, ihre Ideen.

Tolle Erlebnisse für jedermann

„Das Besondere an der Weihnachtswerkstatt ist neben der tollen Atmosphäre die intensive Betreuung an diesem Tag“, erklärt Meinolf Schönauer, während er gerade dabei hilft, einen aus Schokolade selbst gegossenen Weihnachtsbaum aus der Form zu lösen. Diese Form wurde wie selbstverständlich zuvor selbst erstellt – zunächst als Computermodell, dann als Form aus dem 3D-Drucker, aus der dann mittels Tiefziehmaschine die Gießform erstellt wurde. „Prinzipiell kann man das alles jeden Tag bei InfoTastic machen“, erklärt Meinolf Schönauer. „Aber eine so intensive Betreuung wie an diesem Tag können wir natürlich nicht jeden Tag bieten. Es ist einfach toll zu sehen, wie schnell die Menschen lernen und was für tolle Erlebnisse sie in der kurzen Zeit schaffen.“

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Tatsächlich ist der Schokoladen-Weihnachtsbaum nicht der einzige selbstgemachte Baum, den man an diesem Tag bewundern kann. Ein paar Meter weiter wird gerade ein Weihnachtsbaum aus Filz gelasert, unweit davon steht ein Holzweihnachtsbaum, der frisch aus der CNC-Fräse kommt und mit feinen Details versehen wurde. Noch eine Station weiter wird gerade ebenfalls aus Holz ein Lebkuchenmann mit einer Dekupiersäge erstellt. Kai Lammersmann freut sich über die ruhige Hand der Schülerin, die voller Begeisterung ihr Werk vollendet, und eilt im Anschluss an die Stickmaschine zurück, wo gerade eine Zuckerstange auf eine Tasche gestickt wird. Die Tasche ist natürlich – wie könnte es anders sein – selbstgenäht!

Nichts, was es nicht gibt

Sogar die Kleinsten durften überall mitmachen und ihre eigenen Kreationen am Basteltisch erschaffen. Bei vollem Haus konnte man den Eindruck bekommen, dass hier die Weihnachtselfen am Werk sind, um Geschenke für das Christkind und den Weihnachtsmann zu erschaffen. Und wahrscheinlich landen viele dieser Kreationen tatsächlich dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum. Oleksandr Vasylenko betreute währenddessen das Tonstudio und half den Besuchern dabei, Weihnachtslieder und Geschichten aufzunehmen. Ganz nebenbei half er auch beim Erstellen von Fotos vor dem Greenscreen. Dort nahmen Familien auf einem Schlitten Platz und der Computer versetzte sie in eine weihnachtliche Winterlandschaft. Die entsprechenden Fotos konnten auch gleich ausgedruckt und mitgenommen werden. Für jeden Besucher war etwas dabei und man hatte das Gefühl, dass es nichts gibt, was es nicht gibt.

Und damit die fleißigen Weihnachtselfen nicht hungrig nach Hause gehen, sind sie kostenlos mit leckeren Crêpes versorgt worden. „Jetzt wissen wir, dass ein 3-kg-Nutella-Glas für 300 Crêpes reicht“, erklärt Marcel Münch mit einem Augenzwinkern, dass an diesem Tag alle etwas gelernt haben. Die Weihnachtswerkstatt zeigte wieder einmal, wie einfach und spannend man digitale Technik erlernen kann. Auch außerhalb der Weihnachtswerkstatt ist dies weiterhin kostenlos in der InfoTastic Academy möglich. Wer noch auf der Suche nach einem ganz individuellen Weihnachtsgeschenk ist, kann also noch aktiv und kreativ werden.

Die zahlreichen Besucher der Weihnachtswerkstatt gingen an diesem Tag jedenfalls alle glücklich und zufrieden nach Hause, ebenso wie das stolze Team von InfoTastic, das allen Menschen aus Attendorn und Umgebung frohe Weihnachten wünscht.

Weitere Themen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe