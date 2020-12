Intercity ab Dezember 2021 auch im Kreis Olpe

Kreis Olpe/Siegen. Gute Nachricht aus der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd.

Eine gute Nachricht für die Bahnkunden im Kreis Olpe: Der schnelle Intercity, der unter anderem zwischen Frankfurt und Münster verkehrt, wird ab Dezember 2021 auch im Kreis Olpe Halt machen. Darüber informierte Markus Stirnberg, Abteilungsleiter beim Nahverkehr Westfalen Lippe (NWL), in der Sitzung des Zweckverbandes für den Personen-Nahverkehr Westfalen Süd (ZWS). Der NWL hatte den Streckenabschnitt ausgeschrieben und ihn jetzt an die Deutsche Bahn vergeben.

Der Intercity, der die Ruhr-Sieg-Strecke befährt, wird unter anderem in Siegen halten, aber auch an den Bahnhöfen in Altenhundem, Grevenbrück und Finnentrop. Der Intercity fährt alle Regional-Express-Haltepunkte an, außer Welschen Ennest.

Das bisherige Angebot der Abellio-Regionalbahn 91 (RB 91) bleibt mit ihrem Stundentakt erhalten, der Regional-Express, der bisher ebenfalls stündlich im Kreis Olpe hielt, wird ab Dezember 2021 dann im Zweistundentakt fahren. Der dann neue Intercity bietet ebenfalls den Zwei-Stunden-Takt, so dass es beim Stundentakt-Angebot bleibt.

Zur Erinnerung: Ein ähnliches Angebot im Kreis Olpe liegt lange zurück. Bis etwa Ende der 90-er hielt ein Interregio an Bahnhöfen im Kreis Olpe, die Linie wurde dann aber eingestellt.

Eine Formalie gab es zu Beginn der konstituierenden Verbandsversammlung zu erledigen. Der neue Landrat des Kreises Olpe, Theo Melcher, wurde in dieser Funktion auch zum Vorsteher des ZWS gewählt. Die Position wechselt turnusmäßig zwischen den Landräten der Kreise Olpe und Siegen.