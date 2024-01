Internetbetrug im Kreis Olpe: Fast täglich neue Anzeigen

Kreis Olpe Die Polizei warnt vor Betrügern im Internet. Besonders Online-Marktplätze sind beliebt. Diese Tipps sind unbedingt beachten.

Beinahe täglich erstatten Internetnutzer Anzeige bei der Polizei in Olpe, da sie Opfer von Betrügern im Internet geworden sind. Am Mittwoch, 10. Januar, tappte ein 36-Jähriger in die Betrügerfalle: Er hatte auf dem Online-Marktplatz „Kleinanzeigen“ Konzertkarten gekauft und dem Verkäufer das Geld überwiesen. Im Nachgang erhielt der Mann weder die Karten noch das Geld zurück. Ein ähnlicher Betrugsfall ereignete sich bereits vor Weihnachten. Ein 35-Jähriger erwarb ebenfalls auf der Seite „Kleinanzeigen“ eine Anhängerkupplung, überwies das Geld, doch die Kupplung kam nie an. Da sein Geld nicht zurücküberwiesen wurde, erstattete er jetzt Anzeige.

Damit Bürgerinnen und Bürger sicherer auf „Kleinanzeigen“, ebay und anderen Online-Portalen einkaufen können, gibt die Polizei einige Tipps: Gehen Sie nicht in Vorkasse, sondern warten Sie, bis Sie die Ware in dem vom Verkäufer beschriebenen Zustand erhalten haben. Nutzen Sie verifizierte Zahlungsmethoden, bei denen das Geld „zwischengeparkt“ wird.

Nutzen Sie nicht die Zahlungsfunktion „PayPal-Freunde“ bei Menschen, die sie nicht persönlich kennen. Diese ist nur dafür gedacht, Freunden oder Familienangehörigen Geld zu senden. Hier besteht kein Käuferschutz, sodass das Geld nur selten zurückgefordert werden kann.

Lassen Sie sich nicht durch unseriöse Geschichten zu Zahlungen überreden. Als Verkäufer bestimmen Sie die Abläufe.

Lassen Sie sich nicht durch angebliche Mails von PayPal oder anderen Zahlungsdiensten und Transportdienstleistern verunsichern. Diese können gefälscht sein. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wenn die angeblichen Käufer mit rechtlichen Schritten drohen, bleiben Sie ruhig.

Wenn ein Betrug vorliegt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizei und informieren Sie das Verkaufsportal.

Weitere Informationen gibt es unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/so-erkennen-sie-betrugsversuche-bei-ebay-kleinanzeigen/

