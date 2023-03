Irre TikTok-Teenager verschmutzen Kino-Saal in Olpe

Olpe. Ein neuer Trend auf der Videoplattform „TikTok“ sorgte für Unruhe in deutschen Kinosälen. Auch in Olpe wurden Säle verschmutzt.

Ein neuer TikTok-Trend sorgte kürzlich für Chaos in deutschen Kinosälen. Während der Filmvorführung von „Creed 3“ randalierten Zuschauer im Saal so lange, bis der Film abgebrochen werden musste. Im Anschluss wurde das vermeintlich coole Video der Aktion auf dem Videoportal hochgeladen. Auch im Cineplex in Olpe sorgte die TikTok-Challenge für Unruhe. „Die Säle waren stark verschmutzt, aber Randale gab es nicht“, berichtet Theaterleiter Stefan Brögeler. „Einen Raucher mussten wir rausschmeißen. Es war anstrengend, aber nicht so schlimm wie in den größeren Städten im Ruhrpott.“

Der Kinosaal in Olpe war während der Filmvorführung von „Creed 3“ am ersten März-Wochenende voll besetzt. Stefan Brögeler, der seit 2005 Theaterleiter ist, berichtet, dass er den größten Teil der Kino-Gäste noch nie in Olpe gesehen hätte. „Es wurde ununterbrochen geredet und gepöbelt“, sagt er. „Ein respektloses Verhalten. Die zwei, drei Leute, die den Film wirklich sehen wollten, konnten nichts verstehen.“ Der Saal sei nach der Vorstellung voll mit Popcorn gewesen. Mit Käsesoße habe man die Kinositze beschmiert. „Man sah schon, dass das mit Absicht gemacht wurde“, sagt er.

Es ist nicht das erste Mal, dass Gäste im Cineplex Olpe einen Kinosaal verschmutzen. Vor rund eineinhalb Jahren hätte eine Gruppe von sechs Leuten während eines James-Bond-Filmes den Saal vollgespuckt. Für Stefan Brögeler und sein Team ist das mehr als ärgerlich. Nun bleibt zu hoffen, dass die nächste TikTok-Challenge nicht wieder in die Kinos führt.

