Januar 2020 in Olpe: So warm war der wärmste Tag

Es ist mehr als nur ein Gefühl: Der Januarmonat 2020 gehörte zu den wärmsten der vergangenen Jahre. Das geht aus den Auswertungen der Daten der MeteoGroup-Wetterstation in Olpe hervor. Die durchschnittliche Temperatur betrug 3,4 Grad. Mit Blick auf die Januarmonate der vergangenen zehn Jahre, war es lediglich in 2018 (3,9 Grad) und 2014 (3,6 Grad) wärmer. Am kältesten war der Januar im Jahr 2017 (- 2,5 Grad).

Vergleicht man die maximalen Temperaturen, steht fest: Der Januar 2020 hatte den wärmsten Januartag der vergangenen zehn Jahre: Am Freitag, 31. Januar, lag das Temperaturmaximum bei 13,4 Grad (2019: 7,4 Grad, 2018: 10,9 Grad; 2017: 6,3 Grad; 2016: 11,5 Grad; 2015: 11,8 Grad). Der kälteste Tag im letzten Monat war der Dienstag, 21. Januar, mit - 4,9 Grad.

Eigentum der Stadt Olpe

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern betreibt die MeteoGroup ein eigenes Messnetz mit mehr als 530 Wetterstationen in Deutschland und 360 in der Schweiz. Die Messstation in Olpe gibt es seit 2002. Die Wetterstation ist Eigentum der Stadt Olpe und wird von dieser unterhalten beziehungsweise betrieben und besteht aus verschiedenen Messfühlern sowie einer Zentraleinheit. Gemessen werden Lufttemperatur, Wassertemperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlagsmenge, Windrichtung und Windgeschwindigkeit.