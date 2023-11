Endlich wieder Karneval: Pünktlich am 11.11 um 11.11 Uhr starteten die Kattfiller und ihre Gäste in die fünfte Jahreszeit.

Karneval Jeckes Treiben in Attendorn: Die Kattfiller feiern Karneval

Attendorn Pünktlich um 11.11 Uhr sind die Kattfiller in Attendorn in die Session gestartet. Das neue Motto sorgte zunächst für ratlose Gesichter.

Pünktlich um 11.11 Uhr trafen sich die Jecken und Karnevalisten, um die Sessionseröffnung der „Kattfiller“ in Attendorn auf dem Alten Markt zu feiern. Die Karnevalisten verwandelten mit ihren bunten Kostümen und Uniformen dabei die gute Stube der Stadt in ein jeckes Treiben. Präsident Marc Rohrmann zählte die letzten Sekunden runter, um die fünfte Jahreszeit zu eröffnen.

Das Motto 2022 war so famos-drum geht`s in diesem Jahr gleich ohne los! Christian Lohölter

Mit dabei natürlich die „Roten Funken“ und die „Prinzengarde Attendorn“, sowie die amtierenden Tollitäten Prinz Alexander I. (Tarnow) und Kinderprinz Fiete I. (Maiworm). Wie es sich für eine offizielle Sessionseröffnung gehört, wurde das neue Sessionsmotto und der neue Sessionsorden vorgestellt. Als Christian Lohölter dann mit „Das Motto 2022 war so famos-drum geht`s in diesem Jahr gleich ohne los!“ dieses verkündete, schaute er zunächst in das eine oder andere ratlose Gesicht. Einige Erklärungen folgten, doch letztlich geht es um das gemeinsame Feiern.

Nicht fehlen durfte die Begrüßung und Vorstellung der diesjährigen Jubelprinzen. So regierte vor 25 Jahren Jens I. Selter und vor 40 Jahren schwang Peter II. „Pitjes“ Höffer das närrische Zepter über die Kattfiller. Achim I. Brokamp war vor 50 Jahren die amtierende Tollität. Auch die Kinderjubelprinzen konnte Marc Rohrmann begrüßen. So regierte Thomas III. Brüser vor 25 Jahren den närrischen Nachwuchs, Ulrich II. Johannes war Kinderprinz vor 40 Jahren und Jürgen II. Wiederstein regierte zehn Jahre zuvor.

Danach ging zum lockeren Teil über, bei dem die Band „Kölsch Connection“ den Karnevalisten ordentlich einheizte. Im Anschluss an die Veranstaltung ließen die Jecken den Tag mit einem ausgiebigen Kneipenbummel ausklingen.

