Jeden ersten Samstag im Monat

Zum ersten Treffen der Selbsthilfegruppe „Die Ohrwürmer“ war ein halbes Dutzend Betroffener bzw. Interessierte ins Alte Lyzeum nach Olpe gekommen.

Die Gruppe trifft sich fortan an jedem ersten Samstag im Monat, immer ab 15 Uhr im Alten Lyzeum in der Franziskanerstraße 8 in 57462 Olpe.

Gruppenleiter ist Holger Bohlmann, Email: www.ci-shg-olpe@civ-nrw.de.

Weiterer Kontrakt und Infos: Petra Weinbrenner-Dorff, Tel.: 02761/2643.

Die Info-Flyer werden unter anderem in Ohrenarztpraxen ausgelegt.

Durch ein Cochlea-Implantat werden akkustische Signale in elektrische umgewandelt und an den Gehörnerv weitergegeben, indem beschädigte Bereich umgangen werden.

Die Operation, bei der das Implantat mit einem Durchmesser von ca. drei cm eingesetzt wird, dauert heute etwa zwei Stunden, bei Holger Bohlmann waren es vor 25 Jahren noch sechs Stunden.