Jens Selter ist neuer Scheibenkönig der Attendorner Schützen

Attendorn. Der Gebietsverkaufsleiter der Krombacher Brauerei zog unter der Vogelstange noch den Kürzeren, durfte kurze Zeit später aber doch jubeln.

Unter der Vogelstange zog Jens Selter (49) am frühen Montagmorgen gegen Dirk Bischoff noch den Kürzeren, wenige Minuten später hatte der Gebietsverkaufsleiter der Krombacher Brauerei dann doch allen Grund zur Freude: Der 49-Jährige ist neuer Scheibenkönig der Attendorner Schützengesellschaft von 1222. Hier setzte er sich gegen Michael Schulte durch.

+++ Hier finden Sie alle Schützenkönige aus dem Kreis Olpe +++

Während der Brauerei-Mitarbeiter bereits in der vierten Runde eine Zehn schoss, versuchte sein Herausforderer in zehn Runden vergeblich nachzuziehen. Dass Jens Selter in diesem Jahr König werden wollte, hat einen Grund: Im kommenden Jahr ist der verheiratete Familienvater Jubelprinz der Attendorner Karnevalsgeschafft (Kattfiller). „Ich wollte Prinz und König gleichzeitig sein“, jubelte er.

Neue Scheibenkönigin ist Frau Sibylle (54), die als Assistenz der Geschäftsführung bei der Plettenberger Firma Schmiedetechnik arbeitet. Zur Familie gehören zudem Sohn Jannik (21) und Tochter Sophie (14). Neben dem Karneval zählt Selter den Fußball zu seinen Hobbys. Die Familie Selter folgt nun auf Phil-Georg und Luise Klimesch als Scheibenkönigspaar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe