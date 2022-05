Jobcenter betrogen: Gastronomie-Betreiberin fliegt auf

Lennestadt/Finnentrop. Die Frau aus Finnentrop hat über Jahre Sozialleistungen vom Jobcenter Kreis Olpe bezogen, obwohl sie einen Imbiss-Betrieb in Lennestadt betreibt.

Die Inhaberin eines gastronomischen Betriebs in Lennestadt hat offenbar über Jahre Sozialleistungen über das Jobcenter des Kreises Olpe bezogen, die ihr überhaupt nicht zustanden. Bei einer Hausdurchsuchung in Finnentrop – hier lebt die Frau – haben Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Dortmund - Standort Siegen - neben Beweismitteln auch eine größere Menge Bargeld aufgefunden. Nun ermitteln die Staatsanwaltschaft Siegen und der Zoll wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt.

Im Schlafzimmerschrank der Familie fanden die Beamten gut verstecktes Bargeld, insgesamt über 100.000 Euro. Die Familie bezog über Jahre hinweg Sozialleistungen beim Jobcenter Kreis Olpe, teilt das Hauptzollamt in Dortmund in einer Pressemitteilung mit und erklärt: „Dies setzte jedoch eine Hilfebedürftigkeit voraus, die sich mit dem nun festgestellten Vermögen nicht vereinbaren lässt. Es besteht daher der Verdacht des Betruges zu Lasten des Jobcenters. Um die voraussichtlich zu Unrecht gewährten Leistungen an das geschädigte Jobcenter zurückzuzahlen, wurde das Bargeld auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Siegen vom Zoll beschlagnahmt.“ In dem ebenfalls durchsuchten Gastronomiebetrieb in Lennestadt wurden derart gravierende Hygienemängel festgestellt, heißt es in der Presseinformation.

Nach Informationen unserer Zeitung betreibt die Beschuldigte einen Imbiss-Betrieb in Lennestadt. Die Zollbehörden kamen der Inhaberin durch eine Anzeige auf die Schliche. Bei der Durchsuchung wurden dann die eklatanten Hygienemängel offensichtlich und die Fahnder schalteten das Kreisgesundheitsamt in Olpe ein.

