Jochen Bludau, das Gesicht der Naturbühne Elspe, ist tot

Jochen Bludau, langjähriger Chef der Karl May-Festspiele in Elspe, verstarb völlig überraschend und unerwartet am Donnerstag, 9. März. Am 2. Juli. 2021 hatte Bludau seinen 80. Geburtstag gefeiert und unserer Redaktion ein ausführliches Interview gegeben.

Elspe. Der Mitgründer und Vater der Naturbühne Elspe, Jochen Bludau, ist im Alter von 81 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben. Die Region trauert.

Das Elspe Festival trauert um seinen Gründervater Jochen Bludau. Der Firmenmitgründer und langjährige Geschäftsführer der Elspe Festival GmbH, ist am Donnerstag, 9. März, plötzlich und unerwartet verstorben. Er wurde 81 Jahre alt. Das teilte das Elspe Festival am Freitag mit. „Das ist ein schwerer Schlag für uns, für das ganze Team“, so Philipp Aßhoff, Geschäftsführer des Elspe Festivals. Bis zuletzt besuchte Bludau mindestens einmal pro Woche das Festspielgelände und sollte auch bei der neuen Inszenierung „Unter Geiern“, die im Sommer gezeigt wird, wieder Regie führen. Das fertige Buch zu dem Stück stamme ebenfalls von ihm, so Aßhoff.

„Mit dem Tod von Jochen Bludau verliert das Elspe Festival und die Region einen Freund von unschätzbarem Wert, einen Unternehmer mit immenser Gestaltungskraft, einen Pionier und Wegbereiter. Jochen Bludau verstand es auf einzigartige Weise, die wirtschaftlichen Aspekte von Theater und Show mit einem guten Gespür für das Künstlerische zu vereinen. Er war Motor und Macher, der seine ganze Kraft in das von ihm 1974 mitgegründete Unternehmen steckte.“, teilte das Elspe Festival am Freitagmorgen mit.

„Seine Lebensleistung ist beeindruckend. Jochen Bludau stand schon als Kind und 1958 erstmals als Winnetou auf der Bühne und kannte diese wie seine Westentasche. Er war nicht nur ein beliebter Schauspieler, sondern auch ein brillanter Geschäftsmann mit kreativen Ideen und soliden Strukturen. Er pflegte intensive Freundschaften mit seinen Mitarbeitern und Künstlern und war diesen bis zu seinem Tod eng verbunden. Jochen Bludau schrieb als Autor sämtliche Bücher für die Karl-May-Festspiele, war als Regisseur und Berater immer am Puls der Karl-May-Festspiele.

Es war Jochen Bludau eine Herzensangelegenheit, sein Wissen und sein Know-how weiterzugeben. Er hatte für seine Mitarbeiter stets ein offenes Ohr, war immer ein guter Mentor, und seine empathische Art machte ihn zu „unserem Chef“, den wir so sehr vermissen werden. Es war sein Bestreben, etwas in der Region zu bewegen und so das Lennestädter Sauerland zu einem beliebten Ausflugsziel zu machen. Mit Jochen Bludau ist eine faszinierende, starke Persönlichkeit von der Bühne des Lebens abgetreten. Sein Tod reißt eine große Lücke, durch sein Leben hat er tiefe Spuren hinterlassen. Wir werden ihn nie vergessen und sind dankbar, mit ihm zusammengearbeitet, ihn gekannt und als Freund gehabt zu haben.“

Pierre Brice der größte Coup

Als größter Coup Jochen Bludaus als Geschäftsführer und Regisseur darf die seinerzeit Aufsehen erregende Verpflichtung des internationalen Filmstars Pierre Brice Mitte der 70-er Jahre gelten. Brice war zuvor an der Seite von Lex Barker (Old Shatterhand) in mehreren Spielfilmen zum unsterblichen Winnetou für ein Millionen-Kinopublikum geworden. Brice spielte den Winnetou in Elspe 10 Jahre lang, von 1976 bis 1986 und sorgte für einen Zuschauerboom, der in manchen Spielzeiten über 400.000 Zuschauer ins Sauerland lockte.

Jochen Bludau, der nur wenige Meter entfernt vom Festspielgelände wohnte, hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.

