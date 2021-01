Josef-Gockeln-Haus in Rahrbach bekommt neuen Besitzer

Rahrbach Das ehemalige KAB-Familienferienheim soll in eine medizinisch-therapeutische Einrichtung umgewandelt werden.

Im Josef-Gockeln-Haus in Rahrbach gehen nach zwei Jahren die Lichter wieder an, das ehemalige KAB-Heim bekommt einen neuen Besitzer. Das bestätigte Insolvenzverwalter Dr. Jan Janßen auf Anfrage unserer Zeitung.

„Es wurde ein Kaufvertrag abgeschlossen, die Eigentumsumschreibung wird in den nächsten Wochen erfolgen“, so der Siegener Rechtsanwalt. Das Grundstück, das der Kirchengemeinde Rahrbach gehörte und der KAB seinerzeit auf Erbpachtbasis überlassen wurde, ist bereits umgeschrieben worden.

Laut Dr. Janßen soll das Gebäude in medizinisch-therapeutische Einrichtung umgewandelt werden. In welcher Form und für welche Zielgruppe, das ist noch unklar.

Seit 2018 in der Insolvenz

Nachdem die Belegungszahlen des ehemaligen Familienferienheims in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgingen, hatte das Amtsgericht Siegen mit Beschluss vom 1. Juli 2018 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Trägergesellschaft, die Josef-Gockeln-Haus der KAB gGmbH, eröffnet.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Der Insolvenzverwalter hielt gemeinsam mit der Belegschaft (33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) den Geschäftsbetrieb zunächst aufrecht, mit dem Ziel einen Investor für die Übernahme des Hauses mit dem bestehenden Nutzungskonzept zu finden. Der Versuch misslang. Ende 2018 wurde das Haus geschlossen. Anschließend ging es darum, die Immobilie am Rahrbacher Ortsrand zu vermarkten, was wegen der Ortslage und des Zustands schwierig gewesen sei, so Dr. Janßen. Hinzu kam das Corona-Handicap. „Es gab immer mal wieder Anfragen und Interessenten, aber es hat kein Verkaufswettbewerb stattgefunden, so dass ich aus mehreren Angeboten hätte wählen können. Insofern sind wir froh, das ein Erwerber gefunden werden konnte.“

Vom KAB-Heim zum Kulturzentrum

Das 1961/62 erbaute Familien-Ferienheim für KAB-Mitglieder hatte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem Tagungs- und Bildungshaus für Gruppen aller Art sowie einem Erholungs- und Kulturzentrum weiterentwickelt. In Zusammenarbeit mit dem Gemeinnützigen Sozialwerk der KAB bot das Haus auch qualifizierte Fortbildungen für den beruflichen Bereich an. Das Haus verfügt unter anderem über ein Schwimmbad, eine Kegelbahn, einen Klettergarten und diverse Gemeinschaftsräume.