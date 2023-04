Jubel in Grundschule Kirchhundem: Tempo 30-Zone kommt

Kirchhundem. Auf dem Schulweg in der Flaper Straße in Kirchhundem gilt bald Tempo 30. Der Regierungspräsident weist die Bedenken von Straßen NRW zurück.

Die neue Woche fängt für die Grundschule am Kreuzberg gut an. Die lang ersehnte Einrichtung einer Tempo 30-Zone auf der Flaper Straße (L 728) am Abzweig zur Schule kommt. Die Bezirksregierung in Arnsberg hat den Landesbetrieb Straßen NRW am vergangenen Freitag aufgefordert, die Anordnung des Kreises Olpe zur Einrichtung der Tempo 30-Zone umzusetzen.

Straßen NRW hatte Tempo 30 bisher abgelehnt, deshalb wurde der Regierungspräsident angerufen, in der Sache zu entscheiden. Die Arnsberger Behörde hatte die Sache geprüft und konnte keine rechtlichen Bedenken feststellen. Dazu stellt das zuständige Dezernat beim RP fest: „Verkehrsbehördliche Anordnungen werden von den Straßenverkehrsbehörden eigenverantwortlich im pflichtgemäßen Ermessen erlassen“, heißt es in dem Schreiben an den Schulpflegschaftsvorsitzenden Michael Hartmann.

Dass Tempo 30 nun kommen wird, ist weniger ein Erfolg des Kreises, sondern der Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Seit Jahren hatten Grundschuleltern auf der L 728 eine Verkehrsberuhigung gefordert. Vor zwei Jahren hatten die Eltern rund 200 Unterschriften für Tempo 30 gesammelt und mit Unterstützung eines Rechtsanwalts einen Antrag an den Kreis verfasst, auf einer Länge von 150 Metern in beiden Richtungen von 7 bis 17 Uhr Tempo 30 anzuordnen, nachdem klar war, dass für die Anlage eines Kreisverkehrs zu wenig Platz da ist. Auch, weil an dieser Stelle schon mehrere gefährliche Situationen dokumentiert wurden. Zum Bespiel, dass Autos und Lkws trotz Rotlichts über den beampelten Fußgängerüberweg fuhren.

Wann die Tempo 30-Zone baulich eingerichtet ist, steht noch nicht fest. Klar ist, dass die Gemeinde Kirchhundem an der Gefahrenstelle zusätzlich einen Geschwindigkeitsmesser installieren wird. Dort erscheint je nach Tempo der vorbeifahrenden Fahrzeuge ein grünes, lachendes oder ein rotes, trauriges Smiley-Gesicht. Die Anlage ist bereits durch die Gemeinde bestellt worden, der Stromanschluss schon installiert.

