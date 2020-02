Bilstein/Olpe. Die beiden Jugendherbergen im Kreis haben ein gutes Jahr hinter sich. Vor allem das Team am Biggesee in Olpe kann mehr als zufrieden sein.

Die beiden Jugendherbergen im Kreis Olpe, am Biggesee in Olpe und auf Burg Bilstein, sind für ihre Gäste nach wie vor sehr attraktiv. Das geht aus den aktuellen Übernachtungs- und Gästezahlen für das vergangene Jahr 2019 hervor, die das Deutsche Jugendherbergswerk Westfalen-Lippe am Donnerstag veröffentlichte. Demnach konnte sich die Jugendburg in Bilstein auf dem Vorjahresniveau behaupten, die Jugendherberge in Olpe verzeichnet sogar einen Zuwachs von rund 10 Prozent.

Mehr Übernachtungen in Olpe

Die Übernachtungen stiegen in Olpe von 24.678 Übernachtungen in 2018 auf 27.178 im letzten Jahr, die Zahl der Gäste kletterte von 10.393 auf 11.172. Ein Grund dafür ist die Modernisierungsoffensive im letzten Jahr. Das Haus ist 2019 frisch möbliert und teilweise modernisiert worden.

Hausleiter Peter Schär und seine Frau Jeannette, die in der Küche das Sagen hat, freuen sich über die guten Zahlen der Jugendherberge Biggesee in Olpe. Foto: Josef Schmidt

Das Außengelände punktet jetzt bei den Kids mit neuem Spielschiff und einer Body-Fit-Station. Dazu hat das Team um Leiter Peter Schär bereits neue Programme kreiert, zum Beispiel „Vollgas am Biggesee“, bei dem Seifenkisten gebaut werden, die Vater-Kind-Kanutour auf der Bigge oder für Klassenfahrten das Programm „Offline – das Teamabenteuer“. Dabei wandern Smartphones in den Tresor und die Schüler wachsen beim Geocaching oder Kletteraktionen im Wald zu starken Teams zusammen.

Burg Bilstein stabil

Die Burg Bilstein bleibt bei leichtem Schwund mit 33.248 Übernachtungen (2018: 33.203) und 14.228 Gästen (2018: 14.803) unter den Top 3 der elf Jugendherbergen im Sauerland. Insgesamt buchen immer mehr Familien in den 29 Jugendherbergen in Westfalen-Lippe, die in diesem Segment ein Plus von fast 10.000 Übernachtungen auf 130.968 verzeichnen.

Alternative für Familienurlaub

Fakt ist: Familien setzen auf Komfort. „Am Biggesee wurde 2016 eine komplette Etage in Familienzimmer umgebaut“, so Peter Schär, zum Beispiel mit komfortablen Boxspring- statt schlichten Etagenbetten. Das zahle sich nun aus. Maike Braun vom Landesverband bestätigt den Trend: „Familien haben keine Lust auf Gruppenduschen auf dem Flur, eine gute Aufenthaltsqualität ist ganz wichtig.“

In Bilstein, wo die Räumlichkeiten 2015 und 2017 modernisiert wurden, hat das Familiensegment die anderen Zielgruppen sogar mittlerweile überholt. Dirk Salmen, seit gut einem Jahr „Burgherr“ in Bilstein: „Familien sind mit mehr als 11.000 Übernachtungen mittlerweile unsere größte Gästegruppe.“

Weg vom Blechkannen-Image

DJH-Geschäftsführer Wolfgang Büttner ist zufrieden: „Es gelingt uns immer besser, das oft noch verstaubte Image vom Hagebuttentee in Blechkannen und kratzigen Wolldecken abzuschütteln und uns als moderne Gastgeber zu präsentieren.“ Auch für Klassenfahrten sind Jugendherbergen weiterhin gefragt. „Das ist umso bemerkenswerter, da die Schülerzahlen in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren bekanntlich kontinuierlich sinken“, so Wolfgang Büttner.