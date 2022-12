Jugendliche schlagen Fenster der Grundschule Meggen ein

Meggen. Unbekannte haben versucht, in die Grundschule in Meggen einzubrechen. Dafür haben sie ein Kellerfenster eingeschlagen. Zeugen sahen Jugendliche.

In der Nacht von Dienstag (27. Dezember, 9 Uhr) auf Mittwoch (28. Dezember, 00:30 Uhr) haben bislang unbekannte Täter ein Fenster der GrundschuleMeggen in der Johannes-Dosch-Straße beschädigt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen die Unbekannten ein Kellerfenster ein, gelangten aber nicht in die Schule. Zeugen beobachtet sie dabei und sahen, wie mehrere Jugendliche anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. An dem Gebäude entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

+++ Lesen Sie hier: Zu spät geliefert - Elektrofahrer verlieren viel Geld +++

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe