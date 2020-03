Julia Engelmann in Altenhundem: Was mit Worten möglich ist

Altenhundem. Über 1000 vor allem junge Zuschauer in der Volksbank-Arena hängen an den Lippen einer beeindruckenden Künstlerin.

Mit ihrem Programm „Poesiealbum“ begeisterte Deutschlands erfolgreichste Poetry-Slammerin Julia Engelmann am Freitagabend in der Volksbank-Arena in Altenhundem ihre über 1000 Zuhörer.

Das Leben braucht einfach mehr Glitzer, da ist sich Julia Engelmann sicher. Daher brachte sie gleich einen ganzen Eimer davon mit auf die Bühne und ließ immer wieder funkelnden Glitzer regnen. Und natürlich auch Worte - und Lieder. Kurzum: Wer der 27-Jährigen zuhört, ist in kürzester Zeit in ihrem Bann.

Willkommen im Jetzt

Pünktlich um 20 Uhr geht es los. Bestens gelaunt stürmt die junge Frau auf die Bühne. In schwarz gekleidet, dazu ihre geliebten Sneakers. Die Kulisse auf der Bühne zeigt die Skyline einer Stadt, geschmückt mit Blumen, Bäumen und einem Einhorn. Dazu passend einen Sternenhimmel. Begleitet wird sie an diesem Abend von Martin und Lukas, die sie kurz vorstellt. „Herzlich willkommen im Jetzt“, begrüßt sie ihre Fans und die sind nicht nur aus dem Sauerland.

Kreis Olpe 27-Jährige mit Schauspielerfahrung Die 27-jährige Julia Engelmann wurde in Elmshorn geboren und sammelte erste Schauspielerfahrung beim Jugendtheater. In der RTL-Soap „Alles was zählt“ spielte sie die Rolle der Eishockeyspielerin Franziska Steinkamp. Bekannt wurde sie einem großen Publikum durch ihren Auftritt beim 5. Bielefelder Hörsaal-Slam 2013. Hier trug sie ihren Text „Eines Tages, Baby, werden wir alt sein“ vor und wurde dafür millionenfach auf Youtube geklickt. Der Urknall ihrer Karriere.

Viele junge Leute sind in der Halle. Sie lauschen ihren Liedern, und bei den Texten ist es still in der Halle. Alle hängen an ihren Lippen. Julia Engelmann trifft ihre Lebenswelt, stellt die Fragen, die auch sie stellen.

Glitzer und Einhorn, die Welt muss bunter werden, da ist sich Julian Engelmann sicher. Foto: Barbara Sander-Graetz

Vereinzelt leuchten Handys auf, wenn Lieder oder Texte mitgeschnitten werden. Die junge Poetry-Slammerin bringt die Dinge auf den Punkt, ob als Lied oder als Text. Was mit Worten alles möglich ist, zeigt sie auf beeindruckende Weise. Da ist der Gangster-Rap. „Ich habe mal alle englischen Worte aus unserem täglichen Wortschatz gesammelt und alphabetisch hintereinander gereiht.“ Die werden aneinander gerapt, und die Schnelligkeit lässt auch das Publikum den Atem anhalten. Aber nicht nur ihre Lieder haben was zu sagen, auch ihre Texte. Abwechselt trägt sie beide vor. Da ist das Gedicht „Für meine Mutter“, das davon erzählt, dass man Dinge, die man liebt, frei lassen muss. „Danach gab es in unserer Familie einen Erwartungsdruck“, schmunzelt die Elmshornerin. „Also hab ich auch ein Gedicht für meinen Vater und Hund gemacht.“ Beides trägt sie vor und zeigt damit ihre Bandbreite von Ernsthaftigkeit bis hin zu feinem Humor.

Suche nach Identität und Glück

Beim Grapefruit Song stimmen die echten Fans mit ein. „Es bedeutet mir viel, wenn ihr meine Songs mitsingen könnt“, bedankt sich die Künstlerin. Ihre ausdrucksstarken, emotionalen Worte über die Suche nach Identität und Glück, über Träume und Sehnsucht landen im Herzen der Besucher an diesem Abend. Gleichzeitig regen die Gedichte zum Nachdenken an und machen Hoffnung. „Jeder Tag bringt immer auch ein bisschen Glück.“

Die Vieldenkerin beendet den Abend mit ihrem wohl berühmtesten Text. Damit hat sie 2013 den 5. Bielefelder Hörsaal-Slam gewonnen. „Eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Oh Baby, werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können.“

Eine Geschichte können die rund 1000 Zuschauer jetzt erzählen. Sie haben eine perfekten Abend mit Julia Engelmann und natürlich viel Glitzer erlebt.