Jung-Stilling-Praxis mitten in Olpe

Das Siegener Jung-Stilling-Krankenhaus unterhält eine kardiologische Praxis im Medizinischen Versorgungszentrum im Hospitalweg 6 in Olpe. Laut Homepage bietet die Praxis ein breitgefächertes Spektrum an nicht-invasiver und invasiver Diagnostik und Therapie in der Herz- und Kreislaufmedizin an. Dazu gehören EKG- und Ultraschalluntersuchungen des Herzens und der Gefäße, Lungenfunktionstests sowie allgemeine kardiologische Kontrollen.

Tätigkeitsschwerpunkte sind unter anderem die Behandlung von Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern sowie Herz- und Gefäßerkrankungen. Darüber hinaus berät und untersucht das Team auch herzkranke Patienten, um einen optimalen, herzfrequenzgesteuerten Trainingsplan zu erstellen. Aber auch Gesunde, die mit körperlichem Ausdauertraining beginnen möchten, werden beraten, wie sie sicher und gezielt ihre Herzgesundheit schützen können.

Das Team besteht aus den beiden Fachärzten für Innere Medizin und Kardiologie, Dr. Ahmed Ismail Eshalbut und Dr. Anastasia Rudskikh.

