Junge Attendornerin wagt allein die große Nordamerika-Reise

Ich habe schon immer davon geträumt, die Skater in Los Angeles, die Natur von Kanada und das Leben in der Weltmetropole New York zu sehen. Diesen Traum konnte ich mir nach meinem Abitur endlich erfüllen. Ich bin allein einen Monat durch Nordamerika gereist und habe meine Reise in Los Angeles gestartet. Nachdem ich dort bei Sonnenuntergang am Strand den Skatern auf dem Board zuschauen konnte, ging es für mich weiter nach Toronto. Von dort bin ich dann weiter in die Kleinstadt Grimsby, um dort die kanadische Natur zu genießen. Die kleine Stadt befindet sich nur wenige Minuten von den Niagarafällen entfernt. Um nach der Naturpause noch mal einen richtigen Aufschwung zu bekommen, bin ich von dort aus nach New York City gereist. Doch was braucht man eigentlich alles für so eine Reise? Hier habe ich die wichtigsten Tipps gesammelt.

1. Die Planung

Oftmals sind die Tage viel zu voll geplant, weil alles gesehen werden muss. Klar ist aber auch, dass nicht alles von Anfang nach Plan läuft. Das fängt schon bei den Strecken an. Zu Beginn weiß niemand, welcher Bus genommen werden muss, um von A nach B zu kommen. Die Stadt ist noch neu und unübersichtlich. Und genau das kostet am Anfang der Reise viel Zeit. Außerdem läuft nicht immer alles nach Plan. Schonmal kommt es vor, dass Attraktionen nicht so spannend sind, wie es vorher gedacht war. Andere Attraktionen, die vielleicht einfach nur so abgeklappert werden, um sie gesehen zu haben, können wiederum spannender sein als erwartet. Es werden schneller neue Kontakte geknüpft und es kommt zu spontanen Treffen. Außerdem geben gerade Einheimische oft die besten Empfehlungen über Attraktionen in der eigenen Region.

Niagarafälle von der Seite Foto: Emelie Barbera

2. Die Unterkünfte und Flüge

Es ist ein unglaublicher Stress, diese Dinge erst kurz vor knapp zu buchen Emelie Barbera aus Attendorn

Das spontane Handeln sollte jedoch nicht überstrapaziert werden. Mein persönlicher Tipp ist, wenigstens den Flug und die Unterkunft im Vorfeld von zu Hause aus zu buchen. Es ist ein unglaublicher Stress, diese Dinge erst kurz vor knapp zu buchen. Aber vor allem steigen die Unterkünfte – und erst recht die Flüge und Bahnfahrten – ordentlich im Preis an. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Eltern und Großeltern besser schlafen, wenn sie wissen, wo das eigene Kind als Nächstes ist.

3. Das Packen

Manchmal ist weniger mehr. Es lohnt sich definitiv, weniger zu packen. Wenn so wie ich, in einem Gästezimmer oder einer Ferienwohnung übernachtet wird, stehen oft Waschmaschinen zur Verfügung. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, gibt es – gerade in Amerika – an jeder Ecke Waschsalons. In den meisten Salons gibt es außerdem Trockner, um nicht mit nasser Wäsche zurückkommen zu müssen. Die Frage, ob das Waschmittel zur Verfügung gestellt wird, sollten jedoch im Vorfeld geklärt werden.

Der Platz im Koffer sollte für die Souvenirs, Mitbringsel und die Reiseapotheke frei gehalten werden. Emelie Barbera aus Attendorn

Meine Empfehlung ist, Klamotten für eine Woche zu packen und dann immer wieder zwischendurch zum Waschen zugehen. Der Platz im Koffer sollte für die Souvenirs, Mitbringsel und die Reiseapotheke frei gehalten werden. Dazu gehören die Klassiker wie zum Beispiel Nasenspray, Schmerztabletten und etwas gegen Erkältungen. Auch eine Trinkflasche lohnt sich, denn diese werden oft in Cafés oder Restaurants kostenlos aufgefüllt.

Niagarafälle mit Boo Foto: Emelie Barbera

Vorteilhaft ist es natürlich, wenn sich auf den Zwiebellook eingestellt wird. Gerade wenn die Reise im Frühling oder Herbst stattfinden soll, ist dieser oft sehr praktisch. So sind Tops und T-Shirts, aber auch Pullover und Sweatshirt-Jacken im Koffer. Wenn wie bei mir geplant ist, viele verschiedene Städte und Regionen am Stück zu bereisen, würde ich einen Rucksack als Koffer empfehlen. Gerade das ist bei dem Umsteigen von Bus und Bahn sehr praktisch.

Wenn sich für den Rucksack entschieden wird, sollten die schweren Dinge, wie zum Beispiel Schuhe und Kulturtasche, nach unten und die Shirts und Hosen nach oben gepackt werden. Die Klamotten und Schuhe, welche am meisten Platz benötigen, wenn möglich auf der Strecke anziehen. Somit wird auch wieder Platz gespart.

4. Die Einstellung

Oft geht die Reise in eine neue und andere Kultur. Darauf muss sich eingestellt werden. Es wird ein anderer Lebensstil sein, als den, der von Zuhause bekannt ist. Gerade in Großstädten treffen Personen aufeinander, die oftmals sehr extravertiert sind. Und genau das ist es doch, was auf solch einer Reise erlebt werden möchte. Schließlich wird gereist, um andere Kulturen und das andere Leben kennenzulernen.

Steckbrief Emelie Barbera ist 19 Jahre alt und kommt aus Attendorn. Sie hat ihr Abitur 2023 am St. Ursula Gymnasium gemacht und hat gerade ihr Studium der Medienwissenschaft und Film Studies an der Uni Siegen begonnen. In ihrer Freizeit ist sie im Karneval aktiv, trifft Freunde und tanzt in der Tanzgarde des Dünscheder Karnevalsclubs.

Auch das Essen wird anders sein als gewohnt. Manche Mahlzeiten schmecken besser als zuhause, manche ehr weniger gut.

Außerdem wird nicht immer alles nach Plan laufen und damit muss umgegangen werden können. Stress ist das letzte, was in so einer Situation zu gebrauchen ist. Eine offene Einstellung gegenüber Neuem ist auf jeden Fall von Vorteil.

5. Das Bewusstsein

Wenn eine solche Reise allein geplant ist, ist der Fakt, dass allein gereist wird von Anfang an klar. Wenn es jedoch trotzdem mal zu einer gestressten Situation kommt, wie zum Beispiel einem kurzfristig abgesagten Flug, wird einem schnell bewusst, dass wirklich ganz allein gereist wird. Gerade weil die Hotlines der meisten europäischen Unternehmen oft nicht zu erreichen sind. Dazu kommt noch die große Zeitverschiebung. Wenn es in Los Angeles 16 Uhr ist, ist es in Deutschland 1 Uhr morgens. Dies habe ich sofort bemerkt, als ich meiner Familie und meinen Freunden von dem Erlebten erzählen wollte.

6. Die Dokumente

Dokumente, wie der Reisepass, haben oft eine lange Bearbeitungsdauer. Wenn diese erst kurz vor knapp beantragt werden, verlangen die Behörden oft einen immensen Aufpreis für eine schnellere Bearbeitung. Wenn ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis beantragt werden muss, muss genau drauf geachtet werden, dies auf den offiziellen Seiten zu tun. Es gibt viele falsche Internetseiten, auf denen zum Beispiel ein Esta-Antrag für 80 Euro beantragt werden kann. Die offizielle Seite verlangt für denselben Antrag nur 14 bis 18 Euro.

7. Das Geld

Ich habe hauptsächlich in Gästezimmern und Ferienwohnungen übernachtet. Diese sind oft an so Reisemagneten günstiger als irgendwelche Hotelzimmer oder Hostels Emelie Barbera, 19 Jahre alt

Der Urlaub wird teuer werden. Besonders wenn nur in Hotels übernachtet wird und immer abends ausgegangen wird, um essen zu gehen. Meiner Meinung nach sind das die beiden Punkte, an denen am einfachsten Geld gespart werden kann. Ich habe hauptsächlich in Gästezimmern und Ferienwohnungen übernachtet. Diese sind oft an so Reisemagneten günstiger als irgendwelche Hotelzimmer oder Hostels. Außerdem hatte ich dort eine Küche, die ich nutzen durfte, um mir mein eigenes Essen zu machen. Gerade wenn man allein reist, wird seltener draußen gegessen. Ich war zu Beginn einmal im Supermarkt, habe mir ein paar Kleinigkeiten geholt und habe dann selbst gekocht. Natürlich war ich zwischendurch mal draußen Essen, man ist schließlich nicht alle Tage dort. Konnte aber somit viel Geld sparen.

Außerdem empfehle ich, eine gewisse Geldreserve einzuplanen, die noch einiges im Kragen hat. Oftmals sind die Lebensmittelkosten viel höher, wie Zuhause. Es sammelt sich schnell eine erhebliche Summe über die Zeit an, die zum Beispiel bei einem Bäcker gelassen wird, um einen Kaffee auf die Hand zu holen oder bei einem Souvenirshop liegen bleiben, um Oma und Opa ein Mitbringsel mitzubringen.

Ich hoffe die geplante Reise kann durch meine Tipps noch optimiert sowie ordentlich genossen werden. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Reisen.

