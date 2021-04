Junge auf Parkplatz in Lennestadt angefahren und verletzt

Auf einem Parkplatz in Lennestadt ist ein kleiner Junge angefahren worden.

Lennestadt. Eine 20-Jährige hat auf einem Parkplatz in Lennestadt einen Jungen auf einem Fahrrad übersehen und angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein kleiner Junge ist am Freitag auf einem Parkplatz unterhalb des Krankenhauses in Lennestadt angefahren worden. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin übersah den Jungen auf seinem Fahrrad gegen 12.45 Uhr, als sie mit ihrem Wagen rückwärts fuhr, berichtet die Polizei Olpe. Er stürzte und erlitt eine Schürfwunde an der Hand.

Eine Stunde später meldete sich die junge Frau bei der Polizei. Zwar habe der Junge angegeben, dass alles in Ordnung sei, doch sie fürchtete, er könne doch schwerer verletzt sein. Daher werden Zeugen und die Eltern des Jungen gebeten, sich mit der Polizei in Lennestadt, Tel. 02723/9269-5200, in Verbindung zu setzen. Der Junge mit schwarzen Haaren soll etwa 1,45 Meter groß gewesen sein.