Blaulicht Junge Mädchen nach Unfall in Olpe als Zeugen gesucht

Kreis Olpe. Auf dem Parkplatz des Freizeitbades in Olpe kam es am Sonntag zu einem Unfall. Zwei Mädchen haben das beobachtet und werden gesucht.

Am Sonntag (18.06.2023) kam es um 16.37 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Freizeitbades in Olpe. Hier wurde ein geparkter schwarzer SEAT Arosa mit LDK-Kennzeichen von einem anderen Auto beschädigt. Der Unfall wurde von zwei jungen Mädchen beobachtet und im Freizeitbad gemeldet. Demnach soll der Schaden von einem schwarzen Mercedes mit Dortmunder Kennzeichen verursacht worden sein. Leider liegen der Polizei die Personalien der beiden Zeuginnen nicht vor. Ebenfalls sind bislang keine genaueren Angaben zum verursachenden Fahrzeug bekannt.

Daher bittet das Verkehrskommissariat in Olpe, dass sich die beiden Mädchen oder auch weitere Zeugen unter der Tel.-Nr. 02761 9269-4116 melden.

Weitere Unfallflucht in Ennest

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es in Attendorn-Ennest am Donnerstag (15.06.2023) um 12.50 Uhr auf dem Parkplatz der Penny-Filiale in der Bergkuhle.

Hier wurde ein geparkter schwarzer Mercedes durch ein ungekanntes Fahrzeug beschädigt. Auch in diesem Fall werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 02761 9269-4112 mit dem Verkehrskommissariat in Olpe in Verbindung zu setzen.

