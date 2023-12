Junge Patchwork-Familie lädt Fremde zum Weihnachtsessen ein

Olpe Die Olperin Sandra Siepmann-Koball hat eine spontane Weihnachtsaktion ins Leben gerufen – am Heiligen Abend soll sich niemand alleine fühlen.

In wenigen Tagen gibt es für viele Familien im Kreis Olpe wieder Weihnachten mit den Liebsten – viele Personen verbringen das Fest der Liebe jedoch auch komplett allein – ohne Familie, ohne Mann und ohne Freunde. Damit an Heiligabend niemand allein sein muss, hat die Olperin Sandra Siepmann-Koball vor wenigen Tagen eine ganz besondere Weihnachtsaktion ins Leben gerufen. Die systemische Therapeutin lädt Fremde, die Weihnachten einsam verbringen müssen, dazu ein, sich der fünfköpfigen Patchwork-Familie anzuschließen – für Essen und Unterhaltung ist bereits reichlich gesorgt.

Freude an der Gemeinschaft

Siepmann-Koball hat schon lange mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Nachdem sie zunächst BWL studiert und in der Branche arbeitet, zieht sie es in den Heilpraxis-Bereich. Als systemische Therapeutin kümmert sie sich in ihrer Praxis unter anderem um die Behandlung von psychologischen Problemen. Dabei wird ihr noch einmal zusätzlich bewusst, wie wichtig Freude und Gemeinschaftsgefühl im Leben sind und genau das möchte sie nun weitergeben.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Die dreifache Mutter hat schon sehr lange mit dem Gedanken gespielt, Fremde an Weihnachten zu sich nach Hause einzuladen und neue Kontakte zu knüpfen. „Es treibt mich schon seit 25 Jahren um. Ich habe das Glück, meine Familie um mich zu haben. Das geht aber nicht allen so. Es gibt tausend Gründe, warum man allein ist“, will Siepmann-Koball den Menschen eine schöne Zeit bereiten und etwas Gutes tun. Die heutige Therapeutin erzählt, wie sie zur kalten Jahreszeit oft durch Kaufhäuser schlendert und viele Personen sieht, die merklich ums Überleben kämpfen und niemanden haben, der sich um sie kümmern konnte. Immer wieder steht sie kurz davor, Einzelpersonen anzusprechen, doch im entscheidenden Moment zögert sie, auch um niemanden zu verletzen: „Ich will da niemandem auf den Schlips treten“, betont sie.

Spontaner Facebook-Aufruf ein voller Erfolg

Kurz vor der Weihnachtszeit kam ihr nun die spontane Idee, einfach einen Aufruf über Facebook zu starten, damit jeder direkt auf sie zugehen kann. Bei ihrer Aktion lädt sie alle, die das Fest der Liebe alleine verbringen, dazu ein, sich ihrer Familienfeier anzuschließen. In ihrem Facebook-Posting heißt es: „Für die anderen möchten wir unsere Tür öffnen und mit euch einen Abend in Verbindung und Gemeinschaft verbringen; alle zusammen in unserer Familie. Wir sind: mein Mann Christian, unsere Kinder, unsere zwei Hunde, der Stubentiger und ich, Sandra.“ Und die gewagte Aktion kommt richtig gut an.

Viele Personen aus dem Kreis Olpe melden sich bei Siepmann-Koball und erzählen ihre Geschichte: Eine Frau sprach mit ihr über ihren kürzlich verstorbenen Ehemann, wodurch sie dieses Jahr zum ersten Mal die Feiertage komplett alleine verbringen muss. Andere lobten sie für ihre bemerkenswerte Aktion: „Es hat etwas ausgelöst. Es haben sich sogar Menschen aus dem Ruhrgebiet gemeldet, weil sie die Idee so schön fanden“, freut sie sich über die durchweg positive Resonanz. Die Mutter will ihre Tür für alle Personen öffnen, die Lebensumstände spielen keine Rolle. Siepmann-Koball dazu: „Auch wenn sich niemand melden sollte, ist es vielleicht ein Stein des Anstoßes für Menschen, die dann den Mut haben, jemanden aus ihrem Umfeld, der alleine ist, in ihre Gemeinschaft einzuladen.“

Die Vorfreude auf Heiligabend ist in der Familie jedenfalls bereits groß – keiner weiß, was genau passieren wird. Die Patchwork-Familie geht daher völlig offen in den Abend. „Ich bin sehr gespannt, was der Abend bringen wird. Für uns ist das eine ganz neue Erfahrung – mit Menschen, die offen sind und das auch erfahren wollen.“

Ablaufplan steht fest

Der grundsätzliche Plan steht bereits: Der Weihnachtstisch wird für zehn weitere Personen gedeckt. Gegen 17 Uhr soll der gemeinsame Abend starten, daraufhin folgt das Abendessen. Im Anschluss steht die Tür für Lieder und das Vorlesen der Weihnachtsgeschichte offen. Gegen 21 Uhr endet das gemeinsame Fest. Das Essen bleibt noch ein Geheimnis, aber eines ist schon klar: „Es wird keinen Kartoffelsalat geben“, witzelt Siepmann-Koball. Wer Weihnachten nicht alleine verbringen möchte, kann sich bei der Olperin vorab über Facebook melden. Siepmann-Koball steht für private Nachrichten unter ihrem Facebook-Account zur Verfügung.

Weitere Themen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe