Junge Umweltexperten sind stolz auf ihr neues Zertifikat

Attendorn. Die Hansestadt Attendorn hat einen Tag der Nachhaltigkeit im Betriebskindergarten „KiCo Kids“ der Kirchhoff Automotive Gruppe angeboten.

Täglich landen Dinge in den Abfalltonnen, die dort nicht hineingehören. Dabei ist Recycling ist nur möglich, wenn der Abfall richtig getrennt wird. Der Grundstein für einen bewussten Umgang mit unserem Planeten und seinen Ressourcen wird schon im frühesten Kindesalter gelegt. Für Kinder ist es eine wichtige Erfahrung, wenn sie ihre Umwelt aktiv mitgestalten können. Sie sind neugierig und möchten ihre Welt entdecken. Die Hansestadt Attendorn hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, den ganz Kleinen ein Gespür für die Bedeutung der Abfalltrennung zu vermitteln und so das Umweltverständnis zu fördern. Deshalb gab es bereits zum vierten Mal den Tag der Nachhaltigkeit, diesmal im Betriebskindergarten „KiCo Kids“.

+++ Lesen Sie hier: Indian Summer 2023 - Exklusive Karten für Clueso zu gewinnen +++

Die Mitarbeiterinnen Katharina Bicher und Mara Scherer vom Abfall-Team der Hansestadt besuchten den Kindergarten und informierten spielerisch über die richtige Abfalltrennung. Mithilfe einer kleinen Geschichte als Einstieg sowie zwei darauf aufbauenden Gruppenspielen wurde die Thematik altersgerecht aufgearbeitet. Die neun Kinder konnten das gerade Gelernte dann direkt anwenden, indem sie den vier Abfalltonnen gemeinsam verschiedene Alltagsabfälle zuordneten.

Zum Abschied händigten die Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung jedem „KiCo Kid“ ein Zertifikat aus. Fortan dürfen sich die frischgebackenen jungen Umweltexperten stolz „Junior-Abfallbeauftragte der Hansestadt Attendorn“ nennen.

Tag der Nachhaltigkeit im Kindergarten

Solch ein Tag der Nachhaltigkeit, mit denen die Kleinen bereits im Vorschulalter für das Thema Nachhaltigkeit und Entsorgung sensibilisiert werden, soll auch für weitere Kindergärten im Stadtgebiet angeboten werden. Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, wenn der Tag der Nachhaltigkeit im Rahmen eines Projekts im Kindergarten stattfindet. Interessierte Kindergärten können sich dafür jederzeit per E-Mail an steuer@attendorn.org mit dem Abfall-Team der Hansestadt Attendorn in Verbindung setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe