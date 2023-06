Junger Dieb klaut teures E-Bike – und wird dabei beobachtet

Finnentrop. Ein junger Mann hat ein E-Bike auf dem Finnentroper Sportplatz gestohlen. Dabei wurde er beobachtet. Zeugen können Täter beschreiben.

Am Mittwoch (31. Mai) hat zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr ein unbekannter Jugendlicher ein Fahrrad auf dem Finnentroper Sportplatz in der Gutenbergstraße gestohlen. Der Besitzer war mit dem Rad zum Training gefahren und hatte dieses dort abgestellt. Von seinen Mitspielern wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass ein Jugendlicher mit seinem Fahrrad in Richtung des dort befindlichen Wendehammers weggefahren sei. Bei dem Rad handelt es sich um ein blaues E-Bike im Wert von rund 5000 Euro.

Zeugen beschrieben den Täter folgendermaßen:

Alter: 14 - 16 Jahre alt

Aussehen: kurzes, leicht lockiges Haar

Bekleidung: schwarzes T-Shirt, schwarze Hose und weiße Schuhe

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe