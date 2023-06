Jungschütze in Saßmicke: Lukas Müller nutzt letzte Chance

Saßmicke. Lukas Müller und Freundin Vicky Lütticke regieren den Schützen-Nachwuchs in Saßmicke. Luca Knipp leistet zuvor dankbare Vorarbeit.

Es war seine letzte Chance – und er nutzte sie: Lukas Müller (23) regiert ab sofort den Schützennachwuchs in Saßmicke. Die neue Jungschützenmajestät wäre im kommenden Jahr nämlich schon zu alt für dieses Amt gewesen. Der junge Mann, der als Azubi für Verfahrenstechnologie bei der Firma Kemper in Olpe arbeitet, nahm sich Freundin Vicky Lütticke (19) zur Königin. Die 19-Jährige ist als angehende Industriekauffrau ebenso noch in der Ausbildung. Der Schießwettbewerb dauerte eine gute halbe Stunde, ehe der Vogel mit dem 62. Schuss aus seinem Fang flog. Zuvor hatte Mitbewerber Luca Knipp das hölzerne Vieh so bearbeitet, dass es nur noch am seidenen Faden hing.

