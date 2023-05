Die Jurassic Live Tour macht Station in der Schützenhalle Elspe.

Dinosaurier Jurassic Live Tour: In Elspe sind die Dinos los

Elspe. 28 Dinosaurier hautnah erleben, das verspricht die „Jurassic Live Tour“ am Wochenende in der Elsper Schützenhalle.

Die Jurassic Live Tour kommt am Wochenende nach Lennestadt. Kleine und große Dinofans können in der Elsper Schützenhalle live erleben, wie sich die längst ausgestorbenen Lebewesen früher bewegt haben. Unter anderem ist ein sieben Meter langer Tyrannosaurus, genannt T-Rex, dabei, wohl der bekannteste der ausgestorbenen Riesen-Reptilien, die vor 65 Millionen Jahren ausstarben.

Der T-Rex ist aber nicht der einzige der Dinosaurier, der durch die Elsper Halle schreiten wird. Denn die Jurassic Live Tour präsentiert noch 27 andere Dinosaurier-Figuren. Die Dinosaurier werden sich frei in der Show bewegen. „Sie werden von einem einzigen Akteur im Innern gesteuert und laufen frei durchs Publikum. Durch die individuelle Steuerung kann der Dinosaurier mit dem Publikum interagieren und wirkt so viel lebensechter“, verspricht der Veranstalter. Dazu werden kindgerecht die Besonderheiten und Lebensweisen der Dinosaurier erklärt.

Eintrittskarten (Kinder ab 3 Jahren: 12 Euro / Erwachsene 15 Euro) gibt es eine halbe Stunde vor dem Start der Shows an der Tageskasse der Schützenhalle. Vorstellungen sind am Samstag, 13. Mai, um 15 Uhr und am Sonntag, 14. Mai, um 11 und 15 Uhr.

