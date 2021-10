JVA Attendorn: Neuer Verkaufsraum für beliebte Holzprodukte

Attendorn. Wegen der Corona-Pandemie musste die JVA, die für ihre Adventsausstellung über Attendorn hinaus bekannt ist, umdenken. Das ist die Lösung.

Die Adventsausstellung mit den beliebten Holzprodukten aus der anstaltseigenen Spielzeugwerkstatt der JVA Attendorn hat in den letzten 30 Jahren Tausende von Besuchern hinter die Gefängnismauern vor den Toren von Neu-Listernohl gelockt. Hunderte Menschen, die sich gleichzeitig und dicht gedrängt in der Justizvollzugsanstalt am Biggeweg aufhalten: Das ist den Verantwortlichen um die kommissarische Anstaltsleiterin Yasmin Schreiner nicht nur in Pandemiezeiten ein zu großes Sicherheitsrisiko geworden. Die aus Lärchenholz gefertigten Spielzeuge, Vogelhäuschen, Möbel, Weihnachtskrippen oder Barhocker werden aber weiterhin verkauft. Und zwar ab kommenden Dienstag, 2. November, das ganze Jahr über in einem neuen Verkaufsraum im Gebäude des ehemaligen Gut Ewig.

„Wir wussten Anfang des Jahres nicht, was pandemiemäßig läuft“, berichtet Ludger Schröder, Leiter der Arbeitstherapie Holz, bei der Vorstellung des neuen Verkaufsraums. Im vergangenen Jahr wurden die Adventsausstellung und der Verkauf Corona-bedingt in ein damals leerstehendes Ladenlokal in der Attendorner Innenstadt ausgelagert. Eine dauerhafte Anmietung scheiterte an den Mietkosten, die Holzartikel hätten 30 Prozent teurer werden müssen. Wegen der nach wie vor akuten Pandemielage kamen auch die alten Räumlichkeiten im JVA-Gebäude nicht mehr in Frage. Die vielen Besucher müssten vom Eingangsbereich, der Pforte, begleitet werden. „Es ist schon mal vorgekommen, dass sich Leute verlaufen haben“, sagt Ludger Schröder.

Zehnmonatige Bauzeit

Die Lösung war ein bislang als Lager genutzter Raum im Gutsgebäude, der als einziger Raum über eine Außentür verfügt. Aber bis zur Eröffnung am 2. November war es noch ein hartes Stück Arbeit. „Eine Heidenarbeit“, betont Ludger Schröder. Die Räumlichkeiten mit 70 Quadratmetern wurden in Eigenregie von Inhaftierten der Schreinerei und der Gartenabteilung kernsaniert und umgebaut. Genehmigungen für das Versetzen des Zauns, den Denkmalschutz und die Umwidmung des ehemaligen Lagerraums mussten eingeholt werden. Nach zehnmonatiger Bauzeit und rund 600 Arbeitsstunden war der neue Verkaufsraum fertig.

Verkaufsraum „wie ein ganz normaler Laden“ „Zu uns kommt nicht die Laufkundschaft“, ist Ludger Schröder von der Spielzeugwerkstatt/Arbeitstherapie gespannt, wie der Verkaufsraum anläuft. Funktionieren soll das Projekt „wie ein ganz normaler Laden“, nur eben hinter Gefängnismauern. Verkauft wird nur, solange der Vorrat reicht – sprich: die im Verkaufsraum vorhandenen Artikel. Aus Sicherheitsgründen wird während der Verkaufszeiten keine neue Ware aus dem Lager nachgeholt. Dafür müsste die Tür nach innen geöffnet werden.

Aktuell umfasst das Sortiment der „Spielzeugwerkstatt“ rund 100 verschiedene Holzartikel, zudem werden Kränze und Gestecke angeboten. Insgesamt sind etwa 1500 Holzprodukte vorrätig. Den aktuellen Produktkatalog gibt es im Verkaufsraum oder auf der Homepage der JVA Attendorn unter: www.jva-attendorn.nrw.de.

Sieben Kunden gleichzeitig

Der neue Verkaufsraum befindet sich im Gutsgebäude der JVA und ist von der Straße „Biggeweg“ aus über einen eigenen Eingang zu erreichen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Gleichzeitig dürfen sich sieben Kunden dort aufhalten, es gilt die 3G-Regel. Im Normalfall sind zwei Vollzugsbeamte in dem kleinen Geschäft. Sollte der Verkaufsraum während der Öffnungszeiten nicht besetzt sein, können die Besucher draußen klingeln bzw. eine an der Tür angegebene Telefonnummer (02722/920-2550) anrufen. Die bisherige Verkaufspause im November entfällt. Aus technischen Gründen ist keine Kartenzahlung möglich. Besucherparkplätze im begrenzten Rahmen stehen am Biggeweg zur Verfügung.

Die Öffnungszeiten des neuen Verkaufsraums der „Spielzeugwerkstatt“ im Überblick: November und Dezember: montags bis donnerstags 12 bis 18 Uhr, freitags und samstags 10 bis 13 Uhr. Januar bis Oktober: montags bis donnerstags 10 bis 15 Uhr, freitags 10 bis 13 Uhr.

