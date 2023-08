JVA in Attendorn – Kim Himmelreich ist die neue Leiterin

Attendorn. Die JVA Attendorn hat eine neue Leiterin. Kim Himmelreich ist 45 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern. Weitere Infos finden Sie hier.

Kim Himmelreich (45) ist die neue Leiterin der JustizvollzugsanstaltAttendorn. Sie folgt damit auf Yasmin Scheiner, die in das Anstaltsleitungsteam der Einweisungsanstalt Hagen gewechselt ist. Kim Himmelreich studierte Rechtswissenschaften an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt a.M. und der Universität zu Köln sowie Kriminologie (Diplom-Aufbaustudium) an der Universität Hamburg.

Nach dem Referendariat bei dem Landgericht Kiel arbeitete die Juristin und Diplom-Kriminologin zunächst als Mediatorin im Täter-Opfer-Ausgleich. Im November 2011 begann sie ihre Tätigkeit im öffentlichen Dienst als Referentin im Referat für Therapieunterbringung und Maßregelvollzug im Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ab April 2017 war die Beamtin beim nordrhein-westfälischen Justizvollzugsbeauftragten eingesetzt, bevor sie im Dezember 2017 in den Geschäftsbereich des Justizvollzugs wechselte. Kim Himmelreich hat in den Justizvollzugsanstalten Remscheid und Köln, wo sie jeweils auch kommissarisch mit den Aufgaben der Behördenleitungsstellvertretung betraut war, vollzugliche Erfahrung gesammelt.

Seit August 2021 war sie als ständige Vertreterin der Anstaltsleitung in der Jugendanstalt Wuppertal-Ronsdorf tätig. Diese Funktion hatte die Beamtin bis zu ihrem Wechsel in die Leitung der Justizvollzugsanstalt Attendorn inne.

Kim Himmelreich ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

