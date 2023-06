Karl-May-Festspiele Karl May in Elspe: Es knallt und raucht an allen Ecken

Elspe. 50 Pferde und 60 Darsteller. Das Elspe Festival hat für sein neues Stück „Unter Geiern“ aufgerüstet.

Es knallt, es zischt, es raucht wieder beim Elspe Festival: Karl May-Liebhaber und Elspe-Fans können sich wieder auf ein actionreiches Spektakel auf der Naturbühne freuen. Am Samstag ist Premiere, dann werden Winnetou und Old Shatterhand Schurken und Gangstern wieder das Handwerk legen.

Der Countdown für die neue Inszenierung „Unter Geiern“ läuft, am Donnerstag ist Generalprobe, am Freitag letzter Ruhetag und dann geht´s endlich los. Großes Kribbeln, Lampenfieber? Am Donnerstag ist davon (noch) nicht viel zu spüren. Aus gutem Grund. „Es passt alles“, sagt Benjamin Armbruster, langjähriger Winnetou-Darsteller und Regisseur, diesmal mit der Dialogregie betraut. Der Profi muss es wissen, es ist seine 34. Festspiel-Saison in Elspe.

Pferde galoppieren mit einem brennenden Planwagen über die 100 Meter breite Naturbühne. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Für Marco Kühne, Stiefsohn des im März verstorbenen, langjährigen Festival-Chefs Jochen Bludau, ist es dagegen die erste Spielzeit als Allein-Regisseur. Aber auch bei ihm ist von Nervösität nichts zu spüren. „Das ganze Team hat mich in den letzten Wochen super unterstützt, alle haben mitgezogen. Ich habe dieses Jahr ein paar Proben mehr eingeplant, die hätten wir gar nicht gebraucht. Es macht einfach Spaß mit diesem Team zu arbeiten“, sagt Kühne: „Da gibt es keine Rangordnung, da wird jeder akzeptiert, egal, welche Rolle er spielt.“

2014 stand das Stück „Unter Geiern“ nach Motiven von Karl May zuletzt auf dem Spielplan in Elspe. Die Handlung ist weitgehend gleich, aber dennoch ist vieles neu und anders. Die Musik während des Stücks wurde neu komponiert, klingt frischer als sonst. Aber auch die Handschrift des Regisseurs ist spürbar. Der Action-Anteil in der Inszenierung wurde weiter erhöht. „Wir haben zum ersten Mal mehr als 50 Pferde auf der Bühne“, verrät Marco Kühne. Zu den 40 eigenen Pferden des Elspe Festivals gesellen sich 12 weitere des Stunt-Teams.

Winnetou (Jean-Marc Birkholz) im Nahkampf mit Komantschen-Häuptling Schiba-bigk (Tim Forssman). Foto: Volker Eberts / WP

Qualität geht mit Professionalität einher - der Profianteil im Ensemble wächst von Jahr zu Jahr, dennoch bleibt sich das Elspe Festival auch hier treu. Der größte Teil der Statisten, Indianer, Siedler, Eisenbahner etc. stammt aus Lennestadt und Umgebung. „Wir haben allein zehn Kinder auf der Bühne dabei“, sagt Marco Kühne. Komparsenjobs in Elspe sind sehr begehrt. Die Rollen, die über den neuen Elsper Online-Shops angeboten wurden, war in wenigen Stunden vergriffen.

Zwischen den Actionszenen bleibt Zeit zum Lachen, denn ein bisschen Humor, verpackt in schrullige Typen, darf natürlich auch nie fehlen in Elspe. Aber Vorsicht: Wer nicht aufpasst verpasst möglicherweise den Kurzauftritt von Geier „Cochise“, der ganz plötzlich über die Bühne fliegt.

Klar ist auch: Nach dem spektakulären Finale wird es tosenden Beifall für die üblichen Protagonisten, also Winnetou und Old Shatterhand, und Buhrufe für die bösen Gangster geben - wie immer im Wilden Westen des Sauerlands.

Infos:

Für die Premiere der Inszenierung „Unter Geiern“ der Karl-May-Festspiele am Samstag in Elspe gibt es nur noch wenige Karten.

Dem verstorbenen Mitbegründer und „Vater“ der Karl-May-Festspiele Elspe hat das Elspe-Festival eine Doppelseite im 32-seitigen Programmheft gewidmet: ein Foto von Jochen Bludau als Old Shatterhand mit Pierre Brice als Winnetou aus dem Stück „Winnetou 1“ im Jahr 1986 in Elspe.

Karten und Infos unter www.elspe.de, Tel. (02721) 9444-0.

