Karneval im Kreis Olpe: Die buntesten Bilder und alle Infos

In der Olper Stadthalle waren am Samstagabend beim großen Bürgerball der Bürgergesellschaft 1898 Olpe die Närrinnen und Narren aus dem Häuschen.

Kreis Olpe Große und kleine Narren im Kreis Olpe feiern 2024 wieder ausgelassen Karneval. Die schönsten Bilder und alle Infos finden Sie hier.

Bunt, bunter, Karneval – jedes Jahr verwandelt sich der Kreis Olpe in eine Hochburg der Narretei. Unsere Zeitung ist mit dabei und hält die schönsten Momente im Bild fest. Die Infos – wer ist wo neuer Prinz und ähnliches – finden Sie hier im Überblick.

Schunkelnde Sauerlandhalle

Unter dem Motto „Karneval der Könige“ präsentieren die Zipfelmützen am Samstag bei ihrem Fest der Feste, der „Schunkelnden Sauerlandhalle“, eine Show rund um alles, was mit Aristokratie, Adel, Prinzen und Prinzessinnen, aber natürlich auch mit Schützenfesten in Verbindung steht, denn Schützenkönige und Königinnen gibt es in diesem Jahr so einige in den Reihen der Zipfelmützen. Die schönsten Bilder finden Sie hier.

Unter dem Motto "Karneval der Könige" feierten und schunkelten die prachtvoll verkleideten Gäste in der Sauerlandhalle. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Ladies-Kostümnacht in Elspe

Rund 150 Frauen aller Altersklassen feierten am Freitagabend ihre Ladies-Kostümnacht in der Schützenhalle in Elspe. Nach mehrjähriger Pause hatte die Katholische Frauengemeinschaft Elspe wieder zu diesem Event für das weibliche Geschlecht geladen. Zunächst wurde ein kleines Bühnenprogramm mit den heimischen Garden geboten. Hier finden Sie die schönsten Bilder.

Karneval in Rahrbach

Pünktlich um 19.11 Uhr wurde am Samstag das große Geheimnis gelüftet. Frank I. (Forst) ist neuer Prinz der Rahrbacher Narren und damit Nachfolger von Simon I. (Oberste-Dommes). Unter dem Jubel der heimischen Narren sowie der befreundeten Karnevalisten aus Attendorn, Schönau und Rhode zog Frank I. im Triumphzug in die voll besetzte Rahrbacher Schützenhalle ein. Die schönsten Bilder finden Sie hier.

Prinzenproklamation Lenhausen

Björn und Andrea Sager sind das neue Prinzenpaar des Lenhauser Carnavals-Clubs. Sie wurden am Samstagabend in der voll besetzten Schützenhalle proklamiert. Björn Sager ist 45 Jahre alt und wohnt in Frielentrop. Er ist selbstständiger Unternehmer (Wasserstrahlschneiden) und seit Jahren im Karneval im Elferrat oder bei der Tanzgruppe „Hot and spicy“ aktiv. Zu seinen Hobbys zählt das Skifahren, aber auch der Schützenverein, wo er als Offizier tätig ist. Die schönsten Bilder finden Sie hier.

Prinzenproklamation Ihnetal

Ulrich I. (Blissenbach) ist der neue Karnevalsprinz im Ihnetal. Kurz nach 20 Uhr wurde die neue Tollität am Freitagabend proklamiert. Der 56-Jährige tanzte schon vor der Demaskierung voller Freude über die Bühne und die ersten im Publikum wussten: „Das kann nur der Uli sein“. Seit närrischen 22 Jahren ist er erst ein aktiver und nun passiver Teil des Männerballetts Ihnetal. Die 86 schönsten Bilder finden Sie hier.

Ausgelassen wurde der neue Prinz Uli I. Blissenbach im neu gestalteten Vereinsheim gefeiert. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Damensitzung Attendorn

Moderatorin und Kabarettistin Anja Geuecke, auch bekannt als „Hettwich vom Himmelsberg", begrüßte am Freitagabend in der Damensitzung über 550 bunt verkleidete Närrinnen. In der Stadthalle war die Attendorner Karnevalsgesellschaft zum zweiten Mal Ausrichter der Veranstaltung, die zuvor lange die Katholische Frauengemeinschaft ausgerichtet hatte.

schönsten Fotos finden Sie hier schönsten Fotos finden Sie hier Die schönsten Bilder von der Damensitzung der Karnevalsgesellschaft "Die Kattfiller" am Freitagabend in der Attendorner Stadthalle. Foto: Meinolf Lüttecke / Olpe

Kolpingsfamilie Olpe: Sitzungsball

„Ob Sonne, Schnee oder auch Regen, Fastnacht ist ein wahrer Segen“, so begrüßte nach dem voluminösen Einmarsch Präsident Bertold „Beppo“ Brüser die feierfreudige Narrenschar, die zum Großen Sitzungsball des Elferrats der Kolpingsfamilie Olpe in die Stadthalle gekommen war. Aber „Beppo“ Brüser kann nicht nur Präsident, er kann auch Büttenrede. Die schönsten Bilder vom Sitzungsball der Kolpingsfamilie Olpe finden Sie hier.

Prinzenproklamation in Bamenohl

Steffen II. Rau war der Mann hinter der Maske und damit der neue Prinz der Bärmelsker Karnevalsgesellschaft. Der 29-Jährige Student und Lehrkraft an der Sekundarschule Hundem-Lenne tanzte voller Freude nach der Demaskierung am Samstagabend über die Bühne. Mit ihm freute sich auch seine Frau Hanna Pittlik-Rau.

schönsten Bilder finden Sie hier schönsten Bilder finden Sie hier Bunt kostümiert feierten die Jecken in Bamenohl ihre neue Tollität Prinz Steffen II. und den Karneval in der Schützenhalle. Foto: Barbara Sander-Graetz / Olpe

Damensitzung in Grevenbrück

In der Grevenbrücker Schützenhalle ging es hoch her. In der mit 950 feierfreudigen Närrinnen ausverkauften Halle ging regelrecht die Post ab. Unsere Zeitung hat sich mit der Kamera unter die Damen gemischt – und tolle Bilder gemacht. Die 64 schönsten Bilder der Grevenbrücker Damensitzung finden Sie hier.

Karneval in Hülschotten: Der neue Prinz

Ingo I. Teipel (30) und Julia I. Hupp (30) sind das neue Prinzenpaar in Hülschotten. Die beiden wurden am Freitagabend bei der dorfinternen Prunksitzung proklamiert. Dieser Abend ist für Hülschotter und wird nur von Hülschottern gestaltet. Und gleich zu Beginn wurde das Geheimnis um die neue Tollität gelüftet. Prinz Ingo ist gebürtiger Hülschotter, war Kinderprinz in 2006/2007 und 2003 Kinderschützenkönig. Die