Karneval in Attendorn: Das ist der neue Prinz

Attendorn. Das Geheimnis um die neue Tollität in Klein-Colonia ist gelüftet: Der neue Prinz Attendorn entstammt einer waschechten Karnevalsfamilie.

Das Warten hat ein Ende und das Geheimnis um die neue Tollität in Klein-Colonia ist gelüftet. Christopher I. (Huperz) ist neuer Prinz der „Kattfiller“ in Attendorn. Er ist 38 Jahre alt und ein echter Attendorner Jung. Der Karneval begleitet ihn bereits seit seiner frühesten Kindheit. Neben den Aktivitäten im Kinderkarneval im Kinderelferrat und in der Garde des Kinderprinzen war die Kinderprinzenwürde im Jahr 1998 ein erstes karnevalistisches Highlight seines Lebens. Christopher I. ist Roter Funke und hat viele Jahre im Elferrat der Karnevalsgesellschaft zur Verfügung gestanden – davon drei Jahre lang als deren Vize-Präsident und Zugleiter der Karnevalsumzüge.

Sein Vater ist seit über 20 Jahren führendes Mitglied des Zugkomitees und sein Patenonkel ist kein Geringerer als Andreas Schäfer, legendärer Büttenredner in Kattfilleria und Prinz Karneval von 1986. Neben dem Karneval ist der neue Prinz aktiver Feuerwehrmann beim Löschzug Attendorn, dessen Einheitsführer er seit 2023 ist. Darüber hinaus liebt er den Wassersport. Ganz vernarrt ist er in seine kleine Tochter Leonie. Sie bereichert das Leben von Christopher und seiner Frau Jennifer jeden Tag aufs Neue.

Gute Freunde als Pagen

Als Pagen stehen Christopher I. zwei gute Freunde zur Seite. Zum einen ist dies Stephan Außem, der ebenfalls in der Attendorner Feuerwehr unterwegs ist. Zum anderen ist es Markus Luke, Rote-Funken-Kollege und zudem der Patenonkel der kleinen Leonie. Beide freuen sich riesig, die närrischen Tage an der Seite des neuen Prinzen zu verbringen. Seinen beruflichen Alltag verbringt Christopher I. als geschäftsführender Gesellschafter der HSD Umformtechnik im Industriegebiet Ennest.

Jetzt allerdings stehen die Tollen Tage an und Christopher I. kann sich auf einen wunderschönen Karneval freuen. Hierzu gehört das 24. Kattfiller-Gardebiwak, das am Karnevalsamstag ab 11:11 Uhr auf dem Alten Markt in Attendorn stattfindet. Natürlich wird er auch der Kindersitzung am Nachmittag einen Besuch abstatten. Ein nächster Höhepunkt wird dann der Einmarsch in die Stadthalle sein, mit dem die Große Prunksitzung am Sonntag beginnen wird.

Rosenmontag folgen die Besuche bei der Volksbank Sauerland, der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem, dem Seniorencentrum St. Liborius und abends zahlreicher Lokale der Stadt mit dem Abschluss beim Rosenmontagsball der Roten Funken im „Mauerwerk“. Selbstverständlich wird er auch beim Kinderzug am Rosenmontag dem närrischen Nachwuchs zujubeln. Am Veilchendienstag folgt der große Karnevalsumzug durch die Stadt. Anschließend wird auf dem Marktplatz bei Live-Musik bis in die Abendstunden weitergefeiert.

