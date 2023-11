Die Sessionseröffnung der Dräulzer Weiberfastnacht steht an: Am Freitag, 17. November, ist es soweit. Die Band Kölsch Connection soll musikalisch einheizen.

Drolshagen. Die Sessionseröffnung der Dräulzer Weiberfastnacht und des SC Drolshagen steigt am 17. November. Was das Narrenvolk erwarten darf.

Larissa Braun, Erste Vorsitzende der Dräulzer Weiberfastnacht, kann es kaum erwarten: „Am Freitag, 17. November, ist es endlich soweit. Dann findet unsere Sessionseröffnung in der Vier-Jahreszeiten-Festhalle auf dem Festplatz Lohmühle in Drolshagen statt. Los geht es um 19.11 Uhr, der Einlass fürs Narrenvolk ist ab 18.11 Uhr.“

Kooperation mit SC Drolshagen

Der Vorstand der Dräulzer Weiberfastnacht freut sich auf die Sessionseröffnung: (von links) Anke und Larissa Braun, Petra Püttmann, Katja Stahl und Ulrich Stahl (SC Drolshagen). Foto: Privat / WP

Traditionell findet der Startschuss in die närrische Session zwar am 11. 11. eines närrischen Jahres statt, die jecken Weiber der Rosestadt warten aber ganz bewusst ein paar Tage mit ihrer großen Feier, wie Larissa Braun nachvollziehbar begründen kann: „Im vergangenen Jahr fiel der 11. November auf einen Freitag. Das war ein günstiger Termin. Dieses Jahr war es ein Samstag, und da mussten wir davon ausgehen, dass viele Jecken den Weg in die Karnevalsmetropolen, allen voran nach Köln, suchen. Das wollten wir bewusst umgehen.“

Larissa Braun, Vorsitzende der Dräulzer Weiberfastnacht e. V.

Zusammen mit dem Kooperationspartner, dem SC Drolshagen, hat der Dräulzer Weiberfastnacht e. V. schon vor Jahren die Festzelt GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) gegründet, die die großen gemeinsamen Feierlichkeiten verantwortet: „Gemeinsam haben wir uns dazu entschlossen, unsere Sessionseröffnungen, wenn der 11. 11. nicht auf einen Freitag fällt, immer freitags danach zu veranstalten“, klärt die Vereinsvorsitzende im Gespräch mit unserer Redaktion über die Terminfrage auf. Auf einen Samstag verzichte man auch, um nicht anderen Vereinen in die Quere zu kommen.

Was darf das Narrenvolk aus der Rosestadt also am Freitag, 17. November, erwarten? „Zunächst einmal haben unsere jüngeren Tanzgruppen die Gelegenheit, ihre neuesten Tänze zu präsentieren“, kündigt Larissa Braun an, „dann wird die mit Spannung erwartete Lösung des Rätsels erwartet, wer während des Dräulzer Altweiber-Umzuges am Donnerstag, 8. Februar, den Rathaus-Schlüssel aus den Händen von Bürgermeister Uli Berghof entgegennehmen darf.“ Welche der rund 20 Dräulzer Frauengruppen das sein werde, bestimme der Vorstand im Vorfeld des Abends. Rückblick: In der zurückliegenden Session waren es die Ladykracher mit ihrer Anführerin Melanie Hupertz-Roos an der Spitze, denen die friedliche Machtergreifung zufiel und die den Schlüssel also jetzt, am 17. November, zurückgeben. Danach zeigen die Toptanzgruppen „Dräulzer Funken“ und „Altstadt-Ladies“, was sie können.

Kartenvorverkauf ab sofort Karten im Vorverkauf für die Sessionseröffnung am 17. November sind für 15 Euro zu haben - in der Volksbank-Filiale Drolshagen und bei Bruno Schürmann Büro- und Nähtechnik (Gerberstraße). An der Abendkasse kosten die Karten 17 Euro. Die Festhalle Vier-Jahreszeiten fasst etwa 800 Besucher.

Etwa ab 21 Uhr bis 21.30 heißt es nur noch: Feiern und Tanzen bis zum Abwinken. Für närrische Töne sorgt die Band „Kölsch Connection“ aus Lennestadt, bei Kölsch vom Fass und Catering von „Burger & Friends“ soll es den Feiernden an nichts fehlen. „Kölsch Connection“ hat sich auf kölsche Covermusik spezialisiert – zum Repertoire gehören unter anderem Titel der Höhner, von Cat Ballou und Kassalla, aber auch der Paveier, Bläck Fööss, Brings und BAP. Die „Kölsch Connection“ besteht aus fünf Musikern rund um Frontmann Christian Korte. Motto der Band: 100 Prozent handgemacht und immer live.

Larissa Braun bleibt nur noch, alle närrischen Fans für Freitag, 17. November, in die Vier-Jahreszeiten-Halle einzuladen: „Der Vorverkauf läuft bereits.“ In der Festhalle dürfen die Veranstalter fast 800 Besucher willkommen heißen.

