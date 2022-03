Karneval in Finnentrop: „Ein bisschen Frohsinn verbreiten“

Finnentrop. Sie wollen Zusammenhalt in unruhigen Zeiten zeigen und Frohsinn verbreiten: das Finnentroper Festkomitee feierte an Rosenmontag Karneval.

Nicht in der Festhalle, sondern on tour feierte das Finnentroper Festkomitee (FFK) an Rosenmontag seinen Karneval. „Wenn die Finnentroper nicht zu uns kommen können, kommen wir zu ihnen um ein bisschen Frohsinn zu verbreiten, aber auch um den Zusammenhalt in diesen unruhigen Zeiten zu zeigen“, so Sitzungspräsident Gabriel Bazaga Mena.

Gegen Mittag trafen sich neben Karnevalisten auch der Elferrat, sowie die Lenne- und die Schützengarde auf dem unteren Marktplatz vor der DRK Tagespflege Henry-Am Markt und dem angeschlossenen Service wohnen. Hier präsentierten die Garden einen Ausschnitt ihrer Tänze, was auch die Bewohner aus den umliegenden Häusern anlockte.

Große Polonaise über den Platz

So wurde bei jecken Tönen und mit viel Helau ein wenig Karneval unter freiem Himmel gefeiert. Gabriel Bazaga Mena ließ es sich nicht nehmen, Sandra Keseberg und Janina Lowitz von der Tagespflege, sowie Anke Maikranz-Boenig vom DRK Kreisverband mit dem letzten Sessionsorden auszuzeichnen. Nach einer großen Polonaise über den Platz warteten zwei Planwagen auf die Karnevalisten um sie zu den weiteren Stationen zu bringen. „Wir werden jetzt die Kindergärten Arche Noah und St. Johannes Nepomuk besuchen. Hier haben die Kinder im Vorfeld Friedensbilder für uns gemalt. Anschließend geht es noch zu Caritas Tagespflege und ins Haus Habbecker Heide, bevor wir den Tag am Schützenhof ausklingen lassen.“

