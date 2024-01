Karneval in Grevenbrück: Das große Programm der Damensitzung

Auf der legendären Damensitzung des Karnevals-Club Grevenbrück am Sonntag, 5. Februar erfreuten sich die bunt verkleidetet Närrinnen wieder an einem vierstündigem bunten Programm und warfen die Hände in den Himmel und tanzten auf Tischen und Bänken.

Grevenbrück Es ist der Höhepunkt der närrischen Session: die Damensitzung des Karnevals-Clubs Grevenbrück. Jetzt bald startet der Vorverkauf.

Es ist der Höhepunkt der Session für die Närrinnen des Kreises Olpe – die Damensitzung des Karnevals-Clubs Grevenbrück. Am Sonntag, 28. Januar, ab 11:11 Uhr werden die bunt kostümierten Damen mit tollen Tanzdarbietungen, Kölschen Tön und Partymusik in der Grevenbrücker Schützenhalle in Feierlaune gebracht. Neben den heimischen Garden werden auch viele befreundete Garden und Showtanzgruppen ihre lang einstudierten Tänze auf die Bühne bringen.

Natürlich lässt sich darf auch das amtierende Dreigestirn des KCG diese Party nicht entgehen. Prinz Peter I., Jungfrau Sebasttiana und Bauer Jannik können es kaum abwarten ihren jetzt schon legendären Song „Wir sind das 1, 2, 1, 2, Dreigestirn“ den rund 1000 jecken Damen präsentieren zu dürfen. Für das beste Gruppenkostüm und die originellste Einzelverkleidung gibt es tolle Preise.

Stimmung mit „Julian Benz“

Als einer der Höhepunkte des Tages wird der Partysänger Julian Benz (Jöli) sowie die kölsche Band „Kuhl un de Gäng“ in Grevenbrück erwartet: Im Jahr 2014 begann die Karriere von Jöli. Zum Mallorca-Opening 2014 brachte er seine Debüt-Single „Schöne Maid“ heraus. Der neu aufgemachte Schlagerklassiker von Tony Marshall fand schnell seinen Platz im Partyschlager und war auf vielen CD-Sampler und Schlager bzw. Mallorca Charts wiederzufinden.

Durch sein abwechslungsreiches Bühnenprogramm begeisterte Jöli von nun an Tausende von Feiernden, im März 2016 wurde er mit dem Ballermann Award ausgezeichnet. Dann folgte der endgültige Durchbruch und so stand Jöli ab der Saison Sommer 2017 jede Woche bis zu zweimal im Megapark Mallorca auf der Bühne. 2019 wurde es Zeit etwas zu verändern und so wird aus „Jöli“ - „Julian Benz“. Der Name ändert sich, doch die Party bleibt. Julian Benz geht 2023 in seine bereits fünfte Mallorca Saison im Megapark Mallorca.

„Kuhl Un De Gäng“ auf der Bühne

Kölsch Elektro Live, das macht dieses EDM Trio zu einem Unikat in der Musiklandschaft. Die Band wurde 2012 gegründet. Ihren ersten Auftritt spielten „Kuhl un de Gäng“ 2012 auf der Deepejasser Kirmes in Köln. Hier wurde die erste Single „Su“ zum ersten Mal präsentiert. Nachdem 2013 ein Plattenvertrag unterschrieben wurde, veröffentlichte die Band die Singles „Ich han dich jään“ und „Fastelovend am Rhing“. Im Sommer 2014 verließen fünf Musiker die Band und die heutigen Bandmitglieder Hubert Pieper und Heinrich Fries kamen dazu. Mit dieser Besetzung veröffentlichte die Band kurz darauf einen ihrer erfolgreichsten Titel „Ich han dä Millowitsch jesinn“. Im Jahr 2015 folgten die Singles „Raderdoll“ und „Die schönste Mädcher han mir“. Am 15. September 2018 veröffentlichte „Kuhl un de Gäng“ ihr Debüt-Album „Gängland“. 2023 erschien die Single Spread Alove.

Vorverkauf startet bald

Der Vorverkauf am 12. Januar um 19 Uhr im Foyer der Schützenhalle Grevenbrück findet zunächst nur für Mitglieder statt. Ein Nicht-Mitglieder-Vorverkauf findet, sofern noch Karten verfügbar sind, zu einem späteren Zeitpunkt statt, der noch bekannt gegeben wird. Wie in jedem Jahr gibt es maximal 10 Karten pro Mitglied. Aus organisatorischen Gründen können nur Mitglieder mit Vereinseintritt bis zum 31. Dezember2023 berücksichtigt werden. Der Eintritt zur Veranstaltung ist ab 16 Jahren.

Der Eintrittspreis für die Damensitzung beträgt 14 Euro für Sitzplatzkarten und 12 Euro für Stehplatzkarten. An dieser Stelle weist der KCG bereits auf den Kartenvorverkauf für die große „After-Zoch-Party“ im Anschluss an den Veilchendienstagsumzug am 13. Februar 2024 hin. Dieser findet am 26. Januar für alle Mitglieder des Vereins ab 19 Uhr im Foyer der Schützenhalle

