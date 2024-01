Karneval in Hülschotten: Kinderprinzenpaar regiert weiter

Hülschotten Karl und Hanna, das Kinderprinzenpaar in Hülschotten, gehen in die Verlängerung. Beide sind begeisterte Karnevalsfans und beste Freunde.

Das Hülschotter Kinderprinzenpaar Karl I. Vogt und Hannah I. Schulte gehen in die Verlängerung. Sie werden auch ein weiteres Jahr über die Nachwuchsnarren in dem Dorf an der Kreisgrenze regieren. „Wir haben den Ablauf der Feste verändert“, erklärte Moderator Fabian Schulte beim Kinderkarneval am Sonntag den Gästen in der voll besetzten Schützenhalle. „Ab sofort ist der Kinderkarneval eine Woche vor der Prinzenproklamation und Prunksitzung und nicht danach. Hätten wir jetzt ein neues Kinderprinzenpaar proklamiert, hätten Hannah und Karl weder eine Prinzenproklamation noch eine Prunksitzung miterleben können.“

Hannah und Karl freute es. Beide sind begeisterte Karnevalsfans und beste Freunde, sodass sie ein weiteres Jahr an der Spitze des närrischen Nachwuchses genießen werden.



