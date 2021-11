Karneval in Rönkhausen- Die schönsten Impressionen

Sessionsauftakt Karneval in Rönkhausen: So feierten die Karnevalisten

Rönkhausen. Unter der 2G-Bedingung haben am Samstag die Karnevalisten in Rönkhausen gefeiert. Die Stimmung war ausgelassen, das Programm bunt.

Mit einem bunten und ausgelassenen Programm feierten am Samstag die Rönkser Karnevalisten ihre Eröffnungsfeier. Unter 2G Bedingungen und in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt war es eine Feier nur für Geimpfte und Genesene. Um die 2G Regeln einzuhalten, wurde am Eingang jeder kontrolliert, selbst der Elferrat. „Wir mussten alle unser Impf-Zertifikat und den Personalausweis vorlegen. Danach wurde die Temperatur gemessen“, erklärte Elferratspräsident Daniel Schulte die Vorgehensweise.

+++ Viele Veranstaltungen im Kreis Olpe wegen Corona abgesagt +++

Dabei wäre laut Gesetzeslage auch noch eine Feier nach 3G möglich gewesen. „Aber“, so Daniel Schulte, „wir wollten die größtmögliche Sicherheit für alle Gäste und Aktive bieten.“Diese genossen dann auch die Eröffnungsfeier für die jecke, fünfte Jahreszeit in vollen Zügen.

Für die richtige Stimmungsmusik

Neben der Funkengarde aus Rönkhausen, die ein echtes Heimspiel hatte, begeisterten die Garden aus Olpe, Sundern, Lenhausen, Grevenbrück, Schönau-Altenwenden, Oberelspe, Ennest und Holzentrop die Zuschauer. Jens Nagel führte in gewohnt launiger Art durch das Programm und für Prinz Michael III. war endlich wieder möglich, das Narrenzepter über die Jecken aus Nah und Fern zu schwingen. Während und nach dem Programm sorgte Michael „Magic“ Maschke für die richtige Stimmungsmusik. Und bis weit nach Mitternacht hieß es immer wieder „Rönksen helau“.

