Karneval Schönau-Altenwenden: Besonderes Event steht bevor

Unser Foto zeigt den Vereinsvorstand mit dem Kinderprinzenpaar Luis I. und Lucy I. sowie Prinz Kalli II. Im Bild ebenso Steffen Siebel (2.v.r.) von der gleichnamigen Spedition, deren LKW mit der Werbeplane in ganz NRW unterwegs ist, und Paveier-Drummer Johannes Gokus (r.).

Schönau. Großes Event: Der Karnevalsverein Schönau-Altenwenden e.V. ist zum ersten Mal Ausrichter des Kongresses Bund Westfälischer Karneval.

Vor der Gaststätte Willi Wurm „Bützers“ stand am Mittwochabend ein Lkw der Spedition Gerhard Siebel GmbH. Dessen Plane – die Spedition ist damit in ganz NRW unterwegs – ist ein einziges großes Werbebanner für ein ganz besonderes Event, das im September bevorsteht: „Zum ersten Mal in der Geschichte ist der Karnevalsverein Schönau-Altenwenden e.V. Ausrichter des Kongresses Bund Westfälischer Karneval. Die Marketingmaschinerie läuft nun an“, freute sich der Vereinsvorsitzende Rüdiger Lazar auf der Pressekonferenz, zu der er geladen hatte, und erzählte von den Unsicherheiten bei den Planungen aufgrund von Corona im Vorfeld. „Jetzt aber können wir durchstarten und der Termin steht sicher.“

Ein großer Galaabend

Der Bund Westfälischer Karneval ist der regionale Landesverband der Karnevalsvereine und -gesellschaften im Münsterland, im Osnabrücker Land, in Ostwestfalen-Lippe und im Sauerland. Als sechstgrößter Regionalverband im Bund Deutscher Karneval e.V zählt er zurzeit 227 Mitgliedsvereine. Der Karnevalsverein Schönau-Altenwenden ist sozusagen der südlichste Zipfel des Verbandes und veranstaltet im Rahmen des Kongresses am dritten Septemberwochenende auch einen großen Galaabend.

„Eigentlich hätte der BWK-Kongress schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen, aber wie überall machte auch hier die Pandemie dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung“, so Lazar. „Wir setzen auf gute Werbung“, ist er sich sicher, dass die Resonanz riesig sein wird. Immerhin ist das BWK-Kongresswochenende die bedeutendste Veranstaltung des Verbandes und seiner Mitgliedsvereine im Jahreszyklus. Zudem, so Lazar, habe man im Kreis Olpe einen sehr starken Kreiskarnevalsverbund mit seinen 17 Mitgliedsvereinen, die alle im BWK organisiert seien und einen großen Zusammenhalt leben.

Während der 16. September mit Empfang im Rathaus und der 17. September tagsüber mit Vorträgen, Workshops, Seminaren und Begleitprogramm verbandsintern bespielt werden, ist der Abend des 17. Septembers dem großen Galaabend vorbehalten, der öffentlich zugänglich und zu dem die Bevölkerung herzlich eingeladen ist.

Es wird einen Überraschungsgast geben

„Die Veranstaltung ist wie eine Prunksitzung. Also eine Sitzung mit allem, was das karnevalistische Herz begehrt“, so Lazar. Auftreten werden die Grünen Funken der BGO Olpe, die Tanzmäuse aus Bilstein, die Prinzengarde und de Kappeskopp aus Neu-Listernohl sowie die hauseigenen Konfettis, Tanzstern, Roten Funken, Blaue Funken und auch das Männerballett. Als weiterer Höhepunkt wird ein Überraschungsgast erwartet, aber dazu wollte Lazar nichts weiter verraten. Es soll eben eine Überraschung bleiben.

Zum Ende des Programms werden die Paveier für eine Stunde die Bühne rocken und das Zelt zum Beben bringen, bevor DJ Markus ans Mischpult kommt. „Wir freuen uns total, dass wir hier spielen dürfen“, sagte Schlagzeuger Johannes Gokus, der als Wendsche Jung‘ eigens zu dem Termin angereist war, während seine Mitstreiter im Studio arbeiteten, wie er berichtete. „Mit der Stunde wird es aber nicht getan sein. Da kommt noch einiges an Zugaben drauf.“

Stattfinden wird der Galaabend in einem eigens aufgebauten Zelt auf dem Kirmesplatz unterhalb des Rathauses. Mit einer Größe von 25 mal 65 Metern bietet es Platz für 1800 Gäste. „Wir werden unseren Gästen einen festlichen Rahmen bieten. Das heißt auch, dass während des Programms kein Thekenbetrieb stattfindet, sondern Bedienung an den Tischen“, so Lazar. Beim Catering setzt man dabei auf bewährte Partner.

Karnevalsbegeisterte dürfen sich also freuen. Auf eine riesige Sause im September, zu der auch Kostüme gerne gesehen werden. „Normalerweise verbieten die Regeln das Tragen im Sommer. Zu solchen Veranstaltungen aber sind Ornat und Orden erlaubt und auch unsere Gäste können sehr gerne im Kostüm kommen“, so Lazar.

Weitere Informationen kompakt

Der BWK-Kongress findet statt am 16. und 17. September 2022 .

. Der Kartenvorverkauf findet statt für Mitglieder am 4. Juni 2022 zwischen 10 Uhr und 12 Uhr an der Wagenbauhalle.

findet statt für Mitglieder am 4. Juni 2022 zwischen 10 Uhr und 12 Uhr an der Wagenbauhalle. Am 30. Juni 2022 endet die Anmeldefrist für die Mitgliedgesellschaften des BWK.

endet die für die Mitgliedgesellschaften des BWK. Ab dem 30. Juni 2022 können alle Nichtmitglieder auf der Homepage www.karneval-in-schoenau.de Karten buchen.

Über die Beplanung des LKW gibt es ein Video. Zu sehen ist es auf der Internetseite bzw. in Social Media.

