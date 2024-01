Karneval Karnevals-Nachwuchs verzückt großes Publikum in Finnentrop

Finnentrop. 18. Kinder- und Jugendgardetreffen in Finnentrop: Über 20 Garden mit rund 650 Tänzer und Tänzerinnen zeigten ihre neuesten Garde- oder Showtänze.

Volles Haus beim 18. Kinder- und Jugendgardetreffen in Finnentrop am Sonntag ab 11.11 Uhr. Über 20 Garden und damit rund 650 Tänzer und Tänzerinnen zeigten auf der Bühne vor großem Publikum ihre neusten Garde- oder Showtänze. Dabei hatten die Veranstalter mit mehr Garden gerechnet. „Eigentlich können wir jedes Jahr auch die Tanzgarden aus Kaan-Marienborn begrüßen,“ erklärt Mitorganisatorin und Gardevertreterin Anja Schäfer. „Doch in diesem Jahre haben sie kurzfristig abgesagt, denn sie kommen normalerweise mit der Bahn. Aber durch den Streik ist es nicht möglich, dass die rund 80 Aktiven mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu uns kommen.“

Eine Premiere hingegen hatte die neu gegründete Mini-Schützengarde des Festkomitees Finnentroper Karneval. Der karnevalistische Tanznachwuchs hat sich neu aufgestellt und die ganz Kleinen zeigten, auch ihnen steckt der karnevalistische Tanz schon im Blut. Angesagt wurden die Garden vom amtierenden Prinzen Gabriel Bazaga-Mena, vom 2. Sitzungspräsidenten und Zeremonienmeister Christian Henninger sowie dem Nachwuchs-Moderatorentrio Johan Hatzfeld, Moritz Krause und Justus Mennekes. Sie sorgten für gute Stimmung und beste Unterhaltung.

