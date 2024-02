Karnevals-Sensation in Silberg: Das ist das neue Dreigestirn

Silberg Das gab es noch nie: Erstmalig in der Geschichte des Silberger Karnevals wird das Dreigestirn von drei Brüdern gebildet. Alle Infos.

Erstmalig in der Geschichte des Silberger Karnevals wird das Dreigestirn von drei Brüdern gebildet. An der Spitze seine Tollität Prinz Philipp I. Kellermann, (34, Koch), Bauer Jonas Kellermann (24, Industriemechaniker) und Ihre Lieblichkeit Jungfrau „Luci “ Lukas Kellermann (32, Ingenieur).

In der Dorfchronik ist nachzulesen, dass die Familie Kellermann als eine der ältesten Familien ihren Bauernhof in Silberg seit dem 16. Jahrhundert bewohnt, und so kann man mit Fug und Recht behaupten, dass es sich hier um Silberger Urgesteine handelt. Die drei Brüder sind in den Silberger Vereinen engagiert, u.a. waren oder sind sie Mitglied der Prinzengarde.

Prinz Philipp ist im Verein MUT Sauerland als Manager für Gastronomie und Catering am Schrabben Hof aktiv. Alle drei Brüder sind Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Vater Jochen Kellermann war 2007 Prinz in Silberg.

Dreigestirn in Silberg mit Kinderprinzenpaar und Karnevalsverein. Foto: Privat

