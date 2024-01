Karneval Neuer Karnevalsumzug in Eichhagen: Was 2024 geplant ist

Eichhagen 2023 musste der Karnevalsumzug in Eichhagen ausfallen. Das Karnevalistenherz litt schwer. In diesem Jahr geht es weiter – allerdings anders.

Die Eichhagener Karnevalsgesellschaft musste Anfang des vergangenen Jahres bekannt geben, erstmals nach der Coronapandemie keinen Karnevalsumzug auf die Beine stellen zu können. Das „Karnevalistenherz“ vieler Eichhagener und Eichhagenerinnen litt am Großsonntag 2023 sehr. Erstmals nach 28 Jahren fand an diesem Tag kein Großsonntagsumzug statt. Die Gründe hierfür waren vielfältig und bauten sich über die vergangenen Jahre auf: Bereits in den Jahren 2019 und 2020 hatte der Verein eine einschneidende Änderung zu bewältigen.

Die bisher als Veranstaltungsort nach dem Zug in Anspruch genommene Aula des Jugenddorfes stand nicht mehr zur Verfügung. Ein Vereinshaus, eine Dorfhalle oder ähnliches stehen im kleinen Dorf am Biggesee leider nicht zur Verfügung. So musste die Party nach dem Zug bereits in diesen zwei Jahren mit Rondell und Bratwurst draußen stattfinden. Das Wetter war allerdings nicht auf der Seite der Eichhagener Karnevalisten, sodass wichtige Einnahmen in diesen beiden Jahren ausblieben. Darüber hinaus wurde der Zug, der in den letzten Jahren vor der Pandemie aus über 25 Gruppen und 380 Teilnehmern bestand, stetig größer. Insbesondere die Zugsicherung am Ortskern bei Passage der großen Trecker und Mottowagen betrachteten die Organisatoren über die letzten Jahre mit Sorge. Da für die bestehenden Probleme keine Lösung gefunden wurde, entschied man sich 2023 zunächst für eine Absage des Zuges. Auch personell stellte sich der Vorstand des Vereins in dieser Zeit neu und deutlich verjüngt auf.

Weitere Themen

Auf einer Dorfversammlung im Frühjahr 2023 wurde dann geschlossen aus der Dorfmitte der Wunsch formuliert, den Karneval in irgendeiner Form im Dorfe zu erhalten. Kurzerhand entstand hier die Idee, einen Kinderzug durchzuführen – ohne motorisierte Fahrzeuge, lediglich mit Fußgruppen und nur wenigen, deutlich kleinerem Zugfahrzeugen für die Bagagewagen. Das Risiko beim Straßenkarneval soll für die kleinen Zugteilnehmer und Zuschauer möglichst gering sein, um möglichst unbeschwert Kamelle werfen und fangen zu können.

Ein solcher Zug ist im Olper Umkreis ein Novum. Die Eichhagener Karnevalisten hatten es sich bereits in der Vergangenheit auf die Fahne geschrieben, insbesondere sozialen Einrichtungen, Kindern und Senioren eine Teilnahme am Karneval zu ermöglichen. So nahmen in den vergangenen Jahren neben Kindergärten, Kinderheimen und Schulen auch Sportvereine und Altenheime am Zug teil. Die Idee stieß auf große Begeisterung und reifte in den vergangenen Monaten aus. Es soll ein Zug werden, in dem Kinder unbeschwert Karneval erleben können – von den Kleinsten für die Kleinsten.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

In diesem ersten Jahr nehmen neben der Eichhagener Karnevalsgesellschaft auch die Wohngruppe Antonia des GFO Josefshauses aus Dumicke teil, der Kindergarten St. Nikolaus Lütringhausen, die Sportfreunde Biggetal, das Jugendballet Neu-Listernohl, Abordnung Musikverein Frenkhausen, Tanzsterne der Kolpinggesellschaft Olpe, dem historischen Spritzen-Wagen der Eichhagener Karnevalsgesellschaft.

Die Eichhagener Karnevalsgesellschaft freut sich riesig über die Teilnahme und auf viele kleine und große Närrinnen und Narren an der Straße. Wie auch in den vergangenen Jahren darf, trotz Verkleinerung, mit reichlich Kamelle gerechnet werden. Nach dem Zug klingt das Fest in der Dorfmitte aus.

Der Karnevalsumzug in Eichhagen startet am 11. Februar um 11.11 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe