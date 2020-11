Kreis Olpe. Kein Sessionsauftakt, kein Karneval: Am 11.11. herrscht bei den Jecken im Kreis Olpe Trauer, aber auch Verständnis. Kreative Ideen gibt es auch.

Die Karnevalisten an Bigge, Hundem und Lenne bedauern, ihre Sessionseröffnung am 11.11. nicht wie gewohnt feiern zu dürfen.

Die Narren von „Klein-Elka“ in Elspe zum Beispiel haben dennoch für die neue Session die HAHA-Formel erfunden: Humor + Abstand + Hygiene + Alltagsmasken. Was die Jecken genau erwartet, erfahren alle am 11.11. im „Klein-Elka-TV“ auf der Homepage www.klein-elka.de/aktuelles/.

Rohrmann bittet um Verständnis

Marc Rohrmann, Präsident der Karnevalsgesellschaft Attendorn, bittet seine Kattfiller auf der Facebook-Seite des Vereins um Verständnis für die Absage, wirbt aber auch für Disziplin. Er schreibt unter anderem: „Leider hat auch uns die Pandemie komplett dazu bewogen, alle karnevalistischen Feierlichkeiten abzusagen. In dieser schweren Situation und Zeit müssen wir nun alle Verantwortung übernehmen und mit Herz, Verstand und Weitsicht diese schwere Entscheidung unterstützen.“

Rohrmann spricht des weiteren von einer „ernsten Situation, die auch den Fortbestand unserer Karnevalsgesellschaft verbunden mit dem Ehrenamt bedroht.“ Deshalb setze er auf Zustimmung und Unterstützung gerade in schwieriger Zeit. Rohrmann: „Auch mein Herz ist längst noch nicht da, wo der Verstand zumindest sein sollte und ist.“

„Bleibt zu Hause“

Sein Aufruf: „Von unserer Seite passiert eh nichts in der Stadt – also bleibt bitte zu Hause und beachtet dabei die aktuellen Regeln! Hisst alle die KG-Fahnen, dreht die Karnevalsmusik lauter und malt Euch einfach ein Herz auf die Wange!“

Am 11.11. werde die KG selbstverständlich um 11.11 Uhr auf der Vereins-Internetseite das neue Motto der Session verkünden. Weiterer Hinweis: Es wird keine Verschiebung von Veranstaltungen in den Sommer oder Herbst geben.

Polizeipressesprecher Michael Klein sagte mit Blick auf den 11.11.: „Wir haben das im Auge. Sollte es zu Versammlungen kommen, sind wir darauf eingestellt.“