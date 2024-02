Bereits zum 24. Mal startete am Samstag pünktlich um 11.11 Uhr der Kattfiller Gardebiwak und machte den Alten Markt zum Epizentrum des Karnevals in Klein Colonia.

Karneval Kattfiller Gardebiwak Attendorn: Große Party am Alten Markt

Attendorn Beim 24. Gardebiwak in Attendorn präsentieren sich viele Garden aus dem Kreis Olpe und Attendorns neuer Prinz Christopher I. (Huperz).

Fest in der Hand vieler Garden und ihren Fans war der Alte Markt am Samstagmorgen in Attendorn. Der 24. Gardebiwak der Kattfiller startete bei trockenem Wetter und selbst die Sonne zeigte sich vereinzelt durch die Wolken.

Hier finden Sie die Fotos zum Karneval im Kreis Olpe

Zunächst marschierten die Attendorner Garden mit ihrem Prinz Christopher I. (Huperz) und Kinderprinz Ruben I. (Bendikowski) über den Marktplatz und auf die Bühne. Begrüßt wurden sie von zahlreichen Garden aus dem Kreis Olpe und vielen Gästen, die sich auf den Weg in die Hansestadt gemacht hatten. Die Tollitäten genossen sichtlich einen ihrer ersten Höhepunkte und feierten ausgelassen mit dem jecken Partyvolk aus dem gesamten Kreis.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Dabei zeigte Prinz Christopher I. gleich wie es geht. Anstatt einer Ansprache animierte er alle Jecken mit ihm zu tanzen und so gingen die Arme nach oben, unten, links und rechts. Anschließend präsentierten sich die befreundeten Garden auf der Bühne, die jeweils mit viel Applaus und guter Laune empfangen wurden. Wie gehabt wurden die Getränke, die im limitierten Glas mit dem Motiv des diesjährigen Sessionsordens bedruckt waren, bis zum Stichpunkt „Fass leer“ kostenlos ausgeschenkt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe