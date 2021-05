KDK schließt Werk in Lennestadt – 200 Mitarbeiter betroffen

Lennestadt. KDK Automotive gibt das Werk in Lennestadt auf, weil es seit Jahren rote Zahlen einfährt. 200 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz.

KDK Automotive schließt sein Werk in Lennestadt bis Mitte 2022. Das gab das Unternehmen am Dienstagabend in einer Pressemitteilung bekannt, nachdem zuvor die Belegschaft informiert worden war. Nach Angaben eines Sprechers sind am Standort in der Kracht rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.

„Trotz sehr großer Anstrengungen und Beiträgen von Gesellschaftern und Belegschaft in den vergangenen Jahren ist es aufgrund der strukturellen Probleme des Standortes nicht gelungen, eine ausreichende wirtschaftliche Stabilität zu erreichen“, sagt Geschäftsführer Thomas Park. Am Standort sind demnach seit 2014 keine nennenswerten neuen Aufträge platziert worden. Die Auslastung liegt derzeit bei rund 30 Prozent.

Die Situation belaste den finanziellen Handlungsspielraum des Gesamtunternehmens und würde ohne die geplanten Veränderungen die Zukunft der ganzen KDK-Automotive-Gruppe gefährden. Die Corona-Pandemie, teilt das Unternehmen weiter mit, habe diese kritische Entwicklung nicht verursacht, aber doch deutlich verstärkt und beschleunigt.

Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern

„Wir tragen Verantwortung für alle unsere Mitarbeiter. Deshalb müssen wir nun in Lennestadt schnell und konsequent handeln, um in Europa weiterhin ca. 700 Arbeitsplätze zu sichern. Wir werden alles tun, um die Maßnahme für die Lennestädter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort möglichst sozialverträglich zu gestalten,“ betont Jeong-Kyu Im, verantwortlicher Personalchef für KDK in Europa. Die Arbeitnehmervertreter werden zu Gesprächen über den Abschluss eines Interessensausgleichs sowie eines Sozialplans eingeladen.

Die Planungen sehen vor, dass die Fertigungslinien aus Lennestadt an die verbleibenden europäischen Standorte verlagert werden.

Erst 2013 hatte die koreanische Gesellschaft Dongkook das seit 1950 bestehende Werk übernommen und gemeinsam mit dem Standort in Wächtersbach (Hessen) als KDK Automotive weitergeführt. Das Unternehmen produziert in der Kracht auf 18.000 Quadratmetern unter anderem Gurthöhenversteller, Haltegriffe und Kopfstützen sowie Dekore.

